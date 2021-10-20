春節防疫旅館快爆滿 市府議員盼中央協調

國內疫情趨緩，許多海外民眾都開始計畫回台班機與防疫旅館，新北市議員葉元之表示，他接到許多市民陳情防疫旅館已經快爆滿，且次現象不只出現在新北；新北觀旅局回應，目前已經再多協調業者加入支援，也強調此特殊狀況已成為全國議題，中央應該一起想辦法解決。

葉元之表示，他接到一位人在海外的新北市民洪先生反映，這幾天透過網路訂防疫旅館，但卻發現都被訂光，且新北的防疫旅館是用代號，在訂房時無法第一時間了解是哪家防疫旅館，對選擇飯店也造成困擾。

葉元之還說，另外一位同樣人在海外的新北市民黃小姐，全家準備回台過年，但從10月開始找防疫旅館到現在，全都碰上客滿，且因為有兩個4歲小孩隨行，想申請一家一室，但不符相關原則，屬特殊需求，依規定必須先洽新北市政府關懷中心，取得同意後才能訂房。不過在經打電話詢問關懷中心後，卻被告知特殊需求必須在回國前6至7週才能申請，讓她擔心現在就已經接近滿房，越晚訂會越訂不到房間。

葉元之提到，他隨後詢問防疫旅館負責人，得到的答案果然如陳情人們所講，農曆年前後一星期，旅館均屬滿房狀態。他認為，現在離過年還有3個多月，防疫旅館就已不足，接近過年時情況將更加嚴重，呼籲政府盡早因應，千萬不要阻礙了國人回鄉過年的路。

觀旅局回應，明年農曆年前的訂房率目前的確接近滿房，市府將持續媒合價位較平價業者加入防疫旅館，預計還有2至3家防疫旅館陸續上線，以提供歸國民眾入住需求。新北衛生局也說，針對家人要同住防疫旅館部分，這次因應農曆返國過年，民眾只要同住資料備齊，現在即可提出申請。

葉元之強調，雖然防疫旅館是由地方政府負責，不過近來許多縣市都發生類似狀況，甚至因此導致許多旅館單日價格漲價，十幾天累積起來費用可觀，已經成為全國性議題，呼籲中央政府應該一起想辦法解決問題。