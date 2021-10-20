開源節流改善財政缺口 台南去年負債年減率「六都第一」

2021北海岸金閃閃-北海潮與火，在新北市長侯友宜的啟動下閃亮登場，今年金山區有三個展場，中角灣國際衝浪基地、磺港社區以及中山溫泉公園都有藝術作品展出，中山溫泉公園有溫泉池泡腳，還有夜間的光影藝術作品，民眾可以趁著入夜稍有涼意，來一趟溫泉藝術之旅。

2021-10-20 18:28