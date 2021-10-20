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開源節流改善財政缺口 台南去年負債年減率「六都第一」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府去年負債年減率在六都排行第一名。本報資料照片
台南市政府去年負債年減率在六都排行第一名。本報資料照片

台南市受限於先天條件不足，自籌財源為六都最少，但台南在去年負債年減率於六都排行第一名，台南市政府財稅局指出，去年底長短期公共債務共590.5億元，較前年底605.69億元減少15.19億元，市府透過靈活財務調度及減少不必要開支，讓開源節流效益得以彰顯。

財稅局表示，為改善財政缺口，市府堅守財政紀律，落實開源節流措施，在歲入方面檢討規費標準、修訂租金計收基準、清查地方稅、加速開發區執行以開拓自籌財源；歲出方面則提出各項撙節措施，像是落實人力合理配置、加強歲出面專案控管等，連續6年有歲入歲出賸餘，在財政部債務分級及管理強度屬「輕度管理」，人均負債數在六都排名第2低，達成「財政支援建設，建設培養財政」目標。

市府指出，台南財政近幾年逐漸改善，未來在推動重大建設計畫時，周邊的都市計畫及土地開發計畫會提早或同步啟動並帶動稅收，未來市府仍會持續嚴格控管債務、積極運用各項財務策略，提升債務管理及財務運作效能。

台南 債務 開發區 都市計畫

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