快訊

四城、宜蘭都出局？王國材見游錫堃 高鐵「第六方案」有共識

新北IG學院開課推數位轉型 學員分享免錢爽漲粉4關鍵

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北Instagram（IG）學院由新北青年事務委員會及觀光旅遊局與Facebook共同主辦，課程傳授數位行銷策略規劃，進而吸引更多追蹤者，提高品牌曝光度及形象。記者李成蔭／攝影
新北Instagram（IG）學院由新北青年事務委員會及觀光旅遊局與Facebook共同主辦，課程傳授數位行銷策略規劃，進而吸引更多追蹤者，提高品牌曝光度及形象。記者李成蔭／攝影

新北今日辦理IG學院課程，吸引許多青年及業者參加，副市長劉和然表示，要藉此擴大政策溝通管道；參與學員則分享，分析後台數據、注意影片秒數、善用照片濾鏡，以及經營限時動態，這些小細節都能讓人經營IG粉專時免費「漲粉」。

Instagram（IG）學院」今在新北登場，本次活動是Facebook今年首度開設的六都巡迴課程，吸引150位來自商圈、旅宿業、餐飲業、公務界的市民朋友及青年學子報名參加。

劉和然表示，資訊傳播媒介非常多元，市府不僅要行銷政策，更要學習用正確管道進行政策溝通，才能觸及更多元族群，並讓溝通更有效率。

新北研考會指出，此次活動由新北青年事務委員會及觀光旅遊局與Facebook共同主辦，課程傳授數位行銷策略規劃，進而吸引更多追蹤者，提高品牌曝光度及形象，也邀請IG客分享社群平台經驗。

課程學員徐先生分享，此次活動講師提到有四大重點可以幫助粉專免費「漲粉」，首先是使用者必須關注後台數據，在發文時要針對受眾規劃好發文時間、內容及形式等；第二則是要注意影片秒數，一般吸引人的影片要控制在15秒內，且前7秒將是決定用戶是否繼續觀看的關鍵。

第三，課程也提到照片要善用濾鏡，不只能修掉一些小瑕疵，更能提升照片整體美感，進而增加觸及率；最後一項關鍵則是要經營限時動態，因為限時動態是全螢幕影片形式，給人一種更加親近的感覺，也會吸引粉絲關注。

「Instagram（IG）學院」今在新北登場，本次活動是Facebook今年首度開設的六都巡迴課程。記者李成蔭／攝影
「Instagram（IG）學院」今在新北登場，本次活動是Facebook今年首度開設的六都巡迴課程。記者李成蔭／攝影
課程學員徐先生分享課程內容，包含分析後台數據、注意影片秒數、善用照片濾鏡，以及經營限時動態，這些小細節都能讓人經營IG粉專時免費「漲粉」。記者李成蔭／攝影
課程學員徐先生分享課程內容，包含分析後台數據、注意影片秒數、善用照片濾鏡，以及經營限時動態，這些小細節都能讓人經營IG粉專時免費「漲粉」。記者李成蔭／攝影
「Instagram（IG）學院」今在新北登場，本次活動是Facebook今年首度開設的六都巡迴課程。記者李成蔭／攝影
「Instagram（IG）學院」今在新北登場，本次活動是Facebook今年首度開設的六都巡迴課程。記者李成蔭／攝影
新北Instagram（IG）學院吸引150位來自商圈、旅宿業、餐飲業、公務界的市民朋友及青年學子報名參加。記者李成蔭／攝影
新北Instagram（IG）學院吸引150位來自商圈、旅宿業、餐飲業、公務界的市民朋友及青年學子報名參加。記者李成蔭／攝影

新北 青年 劉和然 Instagram

延伸閱讀

醫護要同時打4種疫苗 新北盼中央評估地方能否負擔

拍畢業照脫口罩 新北市：不符中央規定

影／開放不鬆懈！新北開放23家KTV視聽業復業 民眾搶唱

娛樂場所解封、口罩鬆綁 新北還沒等到中央公文通知

相關新聞

台北熊好券延宕至今 柯文哲道歉「趕快讓它上線」

台北市長柯文哲今日前往北市議會進行總預算備詢，針對台北熊好券延宕至今，北市議員洪健益問柯是否要向市民道歉，柯文哲說，「好...

「陽明山保變住六之六開發案」靠攏財團？柯文哲：會把關

陽明山保護區變更住宅區六之六開發案爭議多年，北市府訴願審議委員會日前審議此案，訴願委員最後決議「訴願駁回」，維持重辦環評...

北市警各分局僅7個防割手套 議員批：讓警空手奪白刃？

台北市長柯文哲下午赴議會報告111年度市府施政計畫及111年度台北市總預算案財源及編製經過與詢答。議員侯漢廷指出，市警局...

傳呱吉禮讓？吳崢:不會用禮讓角度 會請邀呱吉來幫忙

網紅出身的台北市議員呱吉邱威傑，已宣布不參選2022連任，曾在2018年參選松山信義區議員選舉，以540票些微差距失利的...

開源節流改善財政缺口 台南去年負債年減率「六都第一」

台南市受限於先天條件不足，自籌財源為六都最少，但台南在去年負債年減率於六都排行第一名，台南市政府財稅局指出，去年底長短期...

「北海潮與火」金山藝術饗宴 侯友宜邀市民泡湯嚐美食

2021北海岸金閃閃-北海潮與火，在新北市長侯友宜的啟動下閃亮登場，今年金山區有三個展場，中角灣國際衝浪基地、磺港社區以及中山溫泉公園都有藝術作品展出，中山溫泉公園有溫泉池泡腳，還有夜間的光影藝術作品，民眾可以趁著入夜稍有涼意，來一趟溫泉藝術之旅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。