新北IG學院開課推數位轉型 學員分享免錢爽漲粉4關鍵
新北今日辦理IG學院課程，吸引許多青年及業者參加，副市長劉和然表示，要藉此擴大政策溝通管道；參與學員則分享，分析後台數據、注意影片秒數、善用照片濾鏡，以及經營限時動態，這些小細節都能讓人經營IG粉專時免費「漲粉」。
「Instagram（IG）學院」今在新北登場，本次活動是Facebook今年首度開設的六都巡迴課程，吸引150位來自商圈、旅宿業、餐飲業、公務界的市民朋友及青年學子報名參加。
劉和然表示，資訊傳播媒介非常多元，市府不僅要行銷政策，更要學習用正確管道進行政策溝通，才能觸及更多元族群，並讓溝通更有效率。
新北研考會指出，此次活動由新北青年事務委員會及觀光旅遊局與Facebook共同主辦，課程傳授數位行銷策略規劃，進而吸引更多追蹤者，提高品牌曝光度及形象，也邀請IG客分享社群平台經驗。
課程學員徐先生分享，此次活動講師提到有四大重點可以幫助粉專免費「漲粉」，首先是使用者必須關注後台數據，在發文時要針對受眾規劃好發文時間、內容及形式等；第二則是要注意影片秒數，一般吸引人的影片要控制在15秒內，且前7秒將是決定用戶是否繼續觀看的關鍵。
第三，課程也提到照片要善用濾鏡，不只能修掉一些小瑕疵，更能提升照片整體美感，進而增加觸及率；最後一項關鍵則是要經營限時動態，因為限時動態是全螢幕影片形式，給人一種更加親近的感覺，也會吸引粉絲關注。
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