台北熊好券延宕至今 柯文哲道歉「趕快讓它上線」

台北市長柯文哲今日前往北市議會進行總預算備詢，針對台北熊好券延宕至今，北市議員洪健益問柯是否要向市民道歉，柯文哲說，「好啦，道歉、道歉，為了這個要早點上線，我還是願意道歉，趕快讓它上線就好了」。

台北市政府推出「台北熊好券」加碼振興，上路期程因預算未過延後至今，洪健益問柯是否要為此向市民說聲道歉。

柯文哲表示，五倍券本來想說要比照去年，刷5000補5000，結果突然那個1000不見了，所以政策要急轉彎，而且一個政策要推出來還要拍廣告、要準備，「不能怪我們沒有準備。」

洪健益表示，五倍券中央的券是對全國民眾，柯既然要做熊好券的政策，想要在政治上得分、讓民眾支持，為什麼不早點講？如今一延再延，基層有民眾問「市長還不道歉？騙我一次、兩次、三次，要騙到什麼時候？」

柯文哲先是稱議會尚未通過預算，洪健益隨即再說「你就道歉就好」，柯文哲妥協表示，「好啦，道歉、道歉，為了這個要早點上線，我還是願意道歉，趕快讓它上線就好了」。