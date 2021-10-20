汐止星光橋旁牆面變漂亮 爬藤植物六年成綠牆

橫跨基隆河的汐止區星光橋蓋好後，每天散步休閒的人很多，只是一旁的貨櫃專用道牆面之前一直不太美觀，所以，建成里長黃信裕及志工除了種花綠美化，也種了爬藤類植物，經過六年時間，成了一大片綠牆，讓星光橋週邊景觀變的更美。

建成里長黃信裕指出，這個地方鄰近星光橋，而星光橋在開通之後，里民來散步、健走、騎腳踏車非常的多，之前貨櫃專用道牆面這一帶真的是很髒亂，所以，在民國104年也就是上一任我剛當選之後，就拜託廖議員幫忙，在150公尺長度種了紅葉鐵莧，在靠近牆面的地方就種了攀爬虎，經過六年的時間，攀爬虎長的很茂盛，現在爬藤類植物佈滿牆面，成了綠牆。

黃信裕表示，因為上頭有很多的洩水孔，常常下雨後水流下來就會長青苔污染牆面，之前本來考慮彩繪，但是怕排水孔污染下去的話，整個彩繪牆面又會破壞掉，所以，最後種了攀爬的植物，但真的是需要非常久的時間，到了今年六年多了，才看的到這樣的成果，這也要感謝志、義工的幫忙照顧。

建成里志工說，平常就是幫忙定期在做維護拔草、除草，之前是光禿禿的水泥牆，在里長用心的植栽下，還有志、義工一起維護，現在變成一片綠油油的，看起來很美。