快訊

四城、宜蘭都出局？王國材見游錫堃 高鐵「第六方案」有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情影響工作 汐止里長親送物資助弱勢

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區秀山里長廖烱華就申請了防疫物資箱，並且一一親自送到里民的手上。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區秀山里長廖烱華就申請了防疫物資箱，並且一一親自送到里民的手上。 圖／觀天下有線電視提供

疫情期間，不少人的工作連帶的也受到影響，家庭經濟難免陷入困境，所以，汐止區公所也將各界的愛心物資集結，由里長申請後發送給需要的人，今(20)日秀山里長廖烱華就申請了防疫物資箱，並且一一親自送到里民的手上。

秀山里長廖烱華表示，因為受到疫情影響，尤其五月本土疫情爆發全國防疫三級警戒，許多行業、民眾工作難免都受到影響，所以，只要有物資就會分送給需要的人，這次向公所申請的是由福智佛教基金會汐止教室提供的愛心物資，裡面有白米、麵條、餅乾及罐頭等等的生活物資，希望讓弱勢家庭度過難關。

當天里長廖烱華也將其中一箱防疫物資，送到里民家中，因為，裡頭住了十幾個人，其中好幾個小孩子，因為，大人平時都是靠打零工，疫情嚴重根本沒工可打，所以，這段期間廖里長也送了好幾次物資，這也讓里民很感謝。

疫情 汐止 弱勢家庭

延伸閱讀

新北萬聖節活動防疫不給糖 搞鬼變裝要戴口罩

汐止舊長安橋要改建 週邊交通配套先改善

蘆洲、汐止水肥投入站將啟用 民代要市府提退場機制

影／汐止經緯中心廠辦大樓 凌晨半導體包裝倉庫起火

相關新聞

台北熊好券延宕至今 柯文哲道歉「趕快讓它上線」

台北市長柯文哲今日前往北市議會進行總預算備詢，針對台北熊好券延宕至今，北市議員洪健益問柯是否要向市民道歉，柯文哲說，「好...

「陽明山保變住六之六開發案」靠攏財團？柯文哲：會把關

陽明山保護區變更住宅區六之六開發案爭議多年，北市府訴願審議委員會日前審議此案，訴願委員最後決議「訴願駁回」，維持重辦環評...

北市警各分局僅7個防割手套 議員批：讓警空手奪白刃？

台北市長柯文哲下午赴議會報告111年度市府施政計畫及111年度台北市總預算案財源及編製經過與詢答。議員侯漢廷指出，市警局...

傳呱吉禮讓？吳崢:不會用禮讓角度 會請邀呱吉來幫忙

網紅出身的台北市議員呱吉邱威傑，已宣布不參選2022連任，曾在2018年參選松山信義區議員選舉，以540票些微差距失利的...

「北海潮與火」金山藝術饗宴 侯友宜邀市民泡湯嚐美食

2021北海岸金閃閃-北海潮與火，在新北市長侯友宜的啟動下閃亮登場，今年金山區有三個展場，中角灣國際衝浪基地、磺港社區以及中山溫泉公園都有藝術作品展出，中山溫泉公園有溫泉池泡腳，還有夜間的光影藝術作品，民眾可以趁著入夜稍有涼意，來一趟溫泉藝術之旅。

疫情影響工作 汐止里長親送物資助弱勢

疫情期間，不少人的工作連帶的也受到影響，家庭經濟難免陷入困境，所以，汐止區公所也將各界的愛心物資集結，由里長申請後發送給需要的人，今(20)日秀山里長廖烱華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。