疫情影響工作 汐止里長親送物資助弱勢

疫情期間，不少人的工作連帶的也受到影響，家庭經濟難免陷入困境，所以，汐止區公所也將各界的愛心物資集結，由里長申請後發送給需要的人，今(20)日秀山里長廖烱華就申請了防疫物資箱，並且一一親自送到里民的手上。

秀山里長廖烱華表示，因為受到疫情影響，尤其五月本土疫情爆發全國防疫三級警戒，許多行業、民眾工作難免都受到影響，所以，只要有物資就會分送給需要的人，這次向公所申請的是由福智佛教基金會汐止教室提供的愛心物資，裡面有白米、麵條、餅乾及罐頭等等的生活物資，希望讓弱勢家庭度過難關。

當天里長廖烱華也將其中一箱防疫物資，送到里民家中，因為，裡頭住了十幾個人，其中好幾個小孩子，因為，大人平時都是靠打零工，疫情嚴重根本沒工可打，所以，這段期間廖里長也送了好幾次物資，這也讓里民很感謝。