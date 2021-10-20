路肩盡頭是槽化線 淡水機車族與汽車爭道
淡水區位於竿蓁里中正東路一段與坪頂路口，往台北方向的車道有一條非常寬廣的路肩，但到接近路口才發現有槽化線，要切回車道又會與汽車爭道，容易發生危險，因此新北市議員陳偉杰邀請公路總局等會勘，要將槽化線向外側縮減，讓騎乘行駛更加安全。
竿蓁里長王信崇表示，這一條路肩其實是不能行駛，但這槽化線讓許多機車騎士看到來不及反應，過去是在路口配合待轉區安全來修正，但現在會造成許多機車騎士，很容易不小心就造成違規，突然切回車道又會有碰撞的危險。
市議員陳偉杰表示，在與新北市交通局以及公路總局討論之後，決定要將這槽化線向外側來縮減，避免在這道路轉彎處因為視線死角，加上有些許的坡度無法提前看到槽化線而造成來不及反應，未來規劃更多的預留空間，或是混合車道來給機車騎士使用，讓騎乘行駛更加安全。
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