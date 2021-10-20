清水巖祖師廟愛心滿滿 捐白米物資助弱勢

淡水的清水祖師廟因疫情在農曆中元普渡採線上舉辦，有四千多信眾參與也是歷年最多一次，而將這些贊普品樂捐出來的也比往年多有一千戶，包括六百箱物資及八百斤白米，捐給淡水區公所的實物銀行，希望能幫助弱勢家庭。

為照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，市府社會局在各區區公所都成立實物銀行，為的就是要集合各界的愛心，不管是慈善團體，宮廟還是民間企業等所捐獻的物資，都會納進各區的實物銀行，給急需使用的民眾一個援助的功能。

清水巖管理委員會主委李宗燦表示，這次因為疫情在農曆中元普渡採線上舉辦，有四千多信眾也是歷年最多一次，而將這些贊普品樂捐出來的也比往年多有一千戶，包括六百箱物資及八百斤白米，交由區公所來代發，為的就是發揚祖師爺濟世救人的精神。

區公所表示，實物銀行內有許多各社會各界所捐獻的愛心，目前最主要都是來自廟宇的捐助，而對於祖師廟的善舉，公所也表示感謝，也希望各界能夠多多，藉由公部門的平台，幫助更多需要的人。