「北海潮與火」金山藝術饗宴 侯友宜邀市民泡湯嚐美食

2021北海岸金閃閃-北海潮與火，在新北市長侯友宜的啟動下閃亮登場，今年金山區有三個展場，中角灣國際衝浪基地、磺港社區以及中山溫泉公園都有藝術作品展出，中山溫泉公園有溫泉池泡腳，還有夜間的光影藝術作品，民眾可以趁著入夜稍有涼意，來一趟溫泉藝術之旅。

北海岸金閃閃-北海潮與火啟用後的中山公園可以說是越夜越美，有藝術家蔡宜婷打造時間是一道長河的光影互動作品，還有藝術家徐誌銘結合金山聲音元素製作的光雕秀，以及藝術團隊：陳麒任與張恩慈打造的拾光的光造型，與金山高中學生製作的夜燈與雷射雕刻作品，最後是情境營造團隊的光景花園，讓中山溫泉公園，白天與夜晚呈現不同風貌。

新北市長侯友宜說，中山溫泉公園在北海潮與火的展期啟用，有全新重現的百年溫泉泡腳池，可以邊泡腳邊感受中山溫泉公園周邊的藝術光影，近來陣陣東北季風蓄勢待發準備來襲，天氣在入夜後也逐漸可以感受到涼意，民眾不妨可以到金山走走、泡湯、品嚐老街美食，到中山溫泉公園感受夜光閃閃的光影饗宴。