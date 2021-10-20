快訊

發監日未報到！張淑晶判囚8月今神隱 警方持拘票前往拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北「十在感蟹券」 500元面額五倍券換千元萬里蟹

中央社 / 新北20日電
即日起到11月21日，假日到富基﹑淡水漁人碼頭、龜吼、野柳假日活蟹市集等地，限量持500元面額的五倍券能兌換千元「十在感蟹券」買萬里蟹。圖／新北市農業局提供
即日起到11月21日，假日到富基﹑淡水漁人碼頭、龜吼、野柳假日活蟹市集等地，限量持500元面額的五倍券能兌換千元「十在感蟹券」買萬里蟹。圖／新北市農業局提供

秋天吃蟹的季節，新北漁業處表示，即日起到11月21日，假日到富基﹑淡水漁人碼頭、龜吼、野柳假日活蟹市集等地，限量持500元面額的五倍券能兌換千元「十在感蟹券」買萬里蟹

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，為了感謝愛蟹饕客支持萬里蟹，特別配合五倍券商機，即日起至11月21日期間推出「十在感蟹券」優惠活動。

漁業處長張麗珍今天接受中央社記者電訪表示，10月至年底都是萬里蟹等漁獲盛產期，民眾只要假日前往淡水漁人碼頭的淡水魚市、富基魚市、龜吼漁夫市集、野柳假日活蟹市集等4個魚市或市集，可於指定兌換點兌換實體的「十在感蟹券」，限當日使用且不能找零。

漁業處表示，4處魚市和市集感蟹券有不同限額可供兌換，例如富基魚市和野柳假日市集「十在感蟹券」初步有限量50份，提醒民眾注意。

萬里蟹 漁人碼頭 淡水 野柳

延伸閱讀

秋天就吃最肥萬里蟹！北海岸必訪龜吼漁港，買蟹撇步報你知

野柳萬里蟹達人教料理五撇步 冰水冰暈再解繩可防斷腳

肥美秋蟹當季必吃 掌握撇步到龜吼漁港呷尚青

相關新聞

「陽明山保變住六之六開發案」靠攏財團？柯文哲：會把關

陽明山保護區變更住宅區六之六開發案爭議多年，北市府訴願審議委員會日前審議此案，訴願委員最後決議「訴願駁回」，維持重辦環評...

北市警各分局僅7個防割手套 議員批：讓警空手奪白刃？

台北市長柯文哲下午赴議會報告111年度市府施政計畫及111年度台北市總預算案財源及編製經過與詢答。議員侯漢廷指出，市警局...

新北YouBike2.0今上路 年底拚設700站

新北市YouBike2.0系統今天正式上路，首階段啟動鄰近台北市8個行政區，共有300處站點，新北市長侯友宜表示，目前新...

傳呱吉禮讓？吳崢:不會用禮讓角度 會請邀呱吉來幫忙

網紅出身的台北市議員呱吉邱威傑，已宣布不參選2022連任，曾在2018年參選松山信義區議員選舉，以540票些微差距失利的...

蘆洲李宅後巷大改造 古厝風情彩繪壁畫成熱門打卡點

新北近來持續推動汙水後巷美化，水利局說，「蘆洲李宅」完成用戶接管後，地方討論發想以「古厝風情」為主題，進行後巷彩繪，讓經...

新北「十在感蟹券」 500元面額五倍券換千元萬里蟹

秋天吃蟹的季節，新北漁業處表示，即日起到11月21日，假日到富基﹑淡水漁人碼頭、龜吼、野柳假日活蟹市集等地，限量持500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。