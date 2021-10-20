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新北「十在感蟹券」 500元面額五倍券換千元萬里蟹
秋天吃蟹的季節，新北漁業處表示，即日起到11月21日，假日到富基﹑淡水漁人碼頭、龜吼、野柳假日活蟹市集等地，限量持500元面額的五倍券能兌換千元「十在感蟹券」買萬里蟹。
新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，為了感謝愛蟹饕客支持萬里蟹，特別配合五倍券商機，即日起至11月21日期間推出「十在感蟹券」優惠活動。
漁業處長張麗珍今天接受中央社記者電訪表示，10月至年底都是萬里蟹等漁獲盛產期，民眾只要假日前往淡水漁人碼頭的淡水魚市、富基魚市、龜吼漁夫市集、野柳假日活蟹市集等4個魚市或市集，可於指定兌換點兌換實體的「十在感蟹券」，限當日使用且不能找零。
漁業處表示，4處魚市和市集感蟹券有不同限額可供兌換，例如富基魚市和野柳假日市集「十在感蟹券」初步有限量50份，提醒民眾注意。
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