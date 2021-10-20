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北市預約系統搶先中央開放預約 議員批：你們故意的？

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員秦慧珠指出，中央、北市兩個預約系統搞得長者混亂。圖／截自北市議會影片
北市議員秦慧珠指出，中央、北市兩個預約系統搞得長者混亂。圖／截自北市議會影片

中央先前宣布開放55歲以上莫德納第二劑於10月19日預約，台北市政府卻提前公告16日開放65歲以上長者於北市疫苗預約系統預約，北市議員秦慧珠批評，不少長輩被中央、地方搞得混亂，既然中央要接收，就不要再搞一個北市系統。

秦慧珠指出，第台北市10月16日開放長者預約第二劑莫德納疫苗，但中央預約平台19日也開放預約，很多早已在北市系統預約成功的長者，在收到中央簡訊通知後，再次於中央預約平台預約，搞得長者混亂，「你們是故意的是不是？」

秦慧珠批，連她自己也是先收到北市預約成功的訊息，結果又收到中央要求預約的訊息，周遭很多朋友也遇到這樣的情況，認為既然中央要接收，就不要再搞一個台北市的系統，弄得每個人都很困擾。

台北市長柯文哲回應，講實話就是亂掉了，行政院政務委員唐鳳的系統打第一期的時候他不用，若當時通通都不用的話就沒問題，現在用兩個系統就會亂掉。

北市 莫德納疫苗 秦慧珠 唐鳳 柯文哲

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