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「陽明山保變住六之六開發案」靠攏財團？柯文哲：會把關

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
陽明山保變住開發案陷入兩難，住戶和學者都擔心極端天氣的環境災害風險，且無人口增加的住宅需求，不應再往山頭開發。圖為陽明山要道之一的巴拉卡公路兩年前因雨土石崩塌。圖／北市新工處提供
陽明山保變住開發案陷入兩難，住戶和學者都擔心極端天氣的環境災害風險，且無人口增加的住宅需求，不應再往山頭開發。圖為陽明山要道之一的巴拉卡公路兩年前因雨土石崩塌。圖／北市新工處提供

陽明山保護區變更住宅區六之六開發案爭議多年，北市府訴願審議委員會日前審議此案，訴願委員最後決議「訴願駁回」，維持重辦環評處分。台北市長柯文哲下午赴議會報告市府施政計畫及總預編製經過與詢答，議員汪志冰認為，這個案子現在突然浮上枱面，不得不讓人覺得柯文哲往財團靠攏。柯文哲說，不會啦，都有把關。

環保局長劉銘龍指出，這是去年環評結論，重畫會對此提起訴願，但訴願會支持環評，這案會嚴格把關，沒有任何放水。汪志冰指出，此案對陽明山山上開發，恐對山下整個台北市有很大衝擊，最早是環評過不了，但現在突然浮上枱面 ，不得不讓人有向財團靠攏的想法。

汪志冰表示，過去柯文哲對財團都是不屑，自命清高，但這幾年有錢人的朋友也不少，態度和以往很大差異，柯文哲說，不會啦，會把關，所有重大案件都送晨會，他會控制。

台北市長柯文哲下午赴議會報告市府施政計畫及總預編製經過與詢答。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴議會報告市府施政計畫及總預編製經過與詢答。記者楊正海／攝影

柯文哲 環評 北市 陽明山

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