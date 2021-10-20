「陽明山保變住六之六開發案」靠攏財團？柯文哲：會把關

陽明山保護區變更住宅區六之六開發案爭議多年，北市府訴願審議委員會日前審議此案，訴願委員最後決議「訴願駁回」，維持重辦環評處分。台北市長柯文哲下午赴議會報告市府施政計畫及總預編製經過與詢答，議員汪志冰認為，這個案子現在突然浮上枱面，不得不讓人覺得柯文哲往財團靠攏。柯文哲說，不會啦，都有把關。

環保局長劉銘龍指出，這是去年環評結論，重畫會對此提起訴願，但訴願會支持環評，這案會嚴格把關，沒有任何放水。汪志冰指出，此案對陽明山山上開發，恐對山下整個台北市有很大衝擊，最早是環評過不了，但現在突然浮上枱面 ，不得不讓人有向財團靠攏的想法。