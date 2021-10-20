新北市府徵收泰山楓江地區309公頃土地 民代籲暫緩

新北市府計畫在泰山楓江地區執行區段徵收，新北市議員賴秋媚今在議會質詢時表示，市府將藉由此案拿走楓江地區60%土地，另38%規畫為產業專區，多數居民僅能拿少少補償金被迫搬離，根本是趕盡殺絕，盼市府暫緩此案。

新北市城鄉局長黃國峰表示，楓江地區周邊的溫仔圳、副都心都住商混合，市府是以整體區域計畫角度來看，才將楓江地區規畫為產業專區，目前全案在公開展覽中，人民陳情意見都會納入討論。

新北市泰山楓江都市計畫面積達309公頃，範圍在國道一號以南、二重疏洪道以西等地，計畫區內地主約有5000名。

賴秋媚說，新北市在楓江地區徵收案已造成嚴重反彈，地方民怨沸騰，市府目前的規畫可以拿走60%土地，另外38%要做產業專區，住宅區僅剩2%，且零星又破碎，對比新莊副都心、溫仔圳重劃區及蘆北、蘆南重劃區都留有足量的住宅區，為何楓江地區無法以同樣方式辦理？

賴秋媚表示，依市府目前規畫，楓江地區地主只有擁有2000平方公尺的地主能參與分配，其餘地主只能在拿回一點補償金後搬離該區，變得無家可歸，這種做法根本是犧牲市民，變相圖利大地主，已違背區段徵收讓原地主一起享受開發成果的意旨。

賴秋媚指出，該區已經過3次徵收，包括中港大排政治徵收河岸沿線土地、開發新北產業園區的抽水站設施、拓寬新五路及為改善五股交流道等，民眾的土地越來越少，市府現在還打算利用區段徵收將所有土地一網打盡，剝奪市民土地財產。

黃國峰表示，市府是以區域及整體發展來做規畫，像周邊的新泰溫仔圳、新莊副督心都是住商混合區，若楓江地區也做成住商區，恐不符合區域發展特性，所以才會將該區規畫為產業專區。

黃國峰指出，溫仔圳早期因為限建，所以採取市地重畫，不過楓江地區是非都市土地，他們是依據中央規定採取區段徵收。目前全案仍在公展中，所以市民的意見都會納入都委會研議、討論。