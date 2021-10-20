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北市編28億元買防疫用品 默沙東口服藥列入考慮

中央社 / 台北20日電
台北市長柯文哲。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲今在北市議會表示，因應COVID-19口服藥默沙東將問世，市府編列新台幣28億元預算不一定是買第3劑疫苗，藥物等防疫用品都算在內。

柯文哲今天赴台北市議會，報告111年度台北市政府施政計畫，及111年度北市府總預算案財源、編製經過與詢答。

柯文哲表示，疫情相關預算市府編列42.55億元，其中28億元將用在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及相關防疫用品，包含口服藥默沙東；將來是要施打第3劑疫苗還是吃藥，未來半年還會有變化。

其它部分，包含產業轉型編列5.1億元、振興編列9.45億元，例如商圈輔導E化、北農推廣預約交易、市場精進、商圈嘉年華及特色商圈推廣等。

柯文哲指出，北市府明年預算不須舉債，全數移用以前年度歲計賸餘就足夠。

柯文哲

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