高雄城中城大火騎樓機車助燃 新北強化機車退出騎樓

鑒於高雄城中城大火助燃因素之一為騎樓停放整排機車，新北警方自10月19日起至25日，配合新北市交通局全市同步執行機車退出騎樓稽查專案，優先針對「公安弱勢避難場所」違規停車加強宣導及取締，以降低機車停放騎樓發生火警，避免造成重大傷亡的高風險，同時還給用路人行的空間。

新北市交通局指出，為維護行人通行空間、改善停車秩序及市容觀瞻， 避免因騎樓機車火警，逃生不易而導致人員傷亡，新北市自民國98年起實施機車退出騎樓已有11年，並自105年起陸續針對護理之家、老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所，納入實施機車退出騎樓重點場域，迄今實施113條計畫型路段及116處弱勢避難場所，設立禁停牌面並於宣導期派員張貼「騎樓禁停宣導貼紙」加強宣導。

新北市警局表示，這次稽查專案考量護理之家、老人長照中心及托嬰中心等避難弱勢場所收托對象多需由照護者協助引導，10月19日首日新北警動員警力163人，取締違規停車138件、拖吊機車27輛。

新北市警局並透過地方村里鄰長、社區群組等向民眾宣導勿違規停車及運用社群媒體、LED跑馬燈等多元管道加強向民眾宣導遵守機車停放在機車停車格內，並藉由提升見警率、強化執法作為，整頓周邊停車秩序、暢通進出動線，期望以宣導及執法雙管齊下，建立「以人為本」優質、舒適的人行空間及良好的停車秩序。