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北市府預算編列 柯文哲：北市很努力讓8年不舉債

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴議會報告111年度市府施政計畫及111年度台北市總預算案財源及編製經過與詢答。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲下午赴議會報告111年度市府施政計畫及111年度台北市總預算案財源及編製經過與詢答。記者鍾維軒／攝影

北市柯文哲下午赴議會報告111年度市府施政計畫及111年度台北市總預算案財源及編製經過與詢答。柯文哲指出，歲入減歲出，雖然差短25.85億元，另加債務還本，尚須融資調度數112.19億元，全數移用以前年度歲計賸餘予以彌平，無須舉債。柯文哲也強調，北市已經很努力，讓8年來不需要舉債。

針對北市府編列28億買第3劑疫苗，遭質疑政治操作、炒議題，柯文哲在報告時指出，因為國際研發口服藥物，這28億項目除了疫苗，還包括藥物。針對疫情，柯文哲認為，疫情在明年中會慢慢解凍，北市會推國際旅遊，讓台北市成亞洲必遊城市。

柯文哲指出，111年度的預算，歲入1719.97億，歲出1745.82億，歲入歲出差短25.85億元，歲入歲出差短加上債務還本，尚須融資調度數112.19億元，但全數移用以前年度歲計賸餘彌平。

柯文哲說，議員質疑歲計賸餘會不會剩下太少？但他認為用年度結算比較公平，109年決算北市剩下300多億，會比以前少，但不見得少很多，比較準確的是用決算時的歲計賸餘，北市還有332億，另外，明年預算不需要舉債，仍可挪用歲計賸餘就好。

柯文哲說，施政重點所需經費均已兼籌並顧，111年度總預算案歲入增加率4.47%，大於歲出成長率1.05%，歲入歲出差短25.85億元，較上年度差短減少55.53億元，另在整體預算的安排上，有關當前各項施政重點，包括本府府級策略地圖重要項目所需經費，均已兼籌，柯文哲說，這預算編起來，「不是不好的預算」。

北市府表示，預算編列，依機關別分析，各主管預算占歲出之比率，以教育局主管居首，編列565.18億元，占32.37%，社會局主管居次，編列202.23億元，占11.58%，其次為工務、警察和衛生局。

台北市長柯文哲下午赴議會報告111年度市府施政計畫及111年度台北市總預算案財源及編製經過與詢答。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴議會報告111年度市府施政計畫及111年度台北市總預算案財源及編製經過與詢答。記者楊正海／攝影

柯文哲 北市 疫情

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