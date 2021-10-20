新北YouBike雙系統 騎乘北北桃無障礙

新北市府今天表示，公共自行車YouBike1.0將持續營運，並逐批升級2.0，同步提供雙系統服務，可與台北市無縫接軌，並維持與桃園市1.0系統能跨市使用，讓騎乘民眾更便利。

新北市政府交通局長鍾鳴時今天在「YouBike雙核心服務」記者會表示，現有YouBike1.0將持續營運，並將依使用年限、分批次升級2.0。新北市至今年底將有700站YouBike2.0，同步提供1.0與2.0雙系統服務。

他說，至114年，新北市YouBike2.0將達1500站目標，因新北的雙系統服務，讓騎乘公共自行車者可與台北市無縫接軌，並維持與桃園市1.0系統能跨市使用，讓台北、新北、桃園市民騎乘便利。

市長侯友宜表示，新北推動人本交通，改善交通環境，整理社區至學校之間的「通學巷」，及移置變電箱，闢建智慧地下停車場，建構永續的城市環境。

他說，由1.0版到2.0版處處都可看到新北YouBike，公共自行車可進到巷弄裡，讓民眾使用起來舒服又方便，可說是銜接回家的最後一哩路，並可銜接大眾運輸、公車系統的運輸。

交通局新聞稿表示，因應人手一機、資通訊科技發展趨勢，新北市公共自行車系統智慧升級YouBike2.0，不僅降低建站成本，節省公帑，並減少設站空間，廣布點、高密度且深入社區，可便利民眾使用。