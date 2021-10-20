塭仔圳重劃拆廠房影響 勞工局補助460人、74萬多元

新北市府推動新泰塭仔圳市地重劃案，區內許多民眾也都配合拆除建物及工廠，不少勞工的工作也跟著變動，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，已協助460人次提供交通、搬遷及租屋補助，金額達74.5萬元；地政局及經發局表示，已配合舉辦相關徵才活動，在三峽、新莊、樹林等區提供產業空間。

塭仔圳市地重劃案第一區新莊中正路以北地區，已進入工程全面展開階段；第二區新莊中正路以南地區9月30日正式申報開工，並於新莊區中正路、中環路口設置臨時工務所，進行相關工程整備。

陳瑞嘉表示，勞工局針對經發局提供的工廠清冊主動聯繫訪視 ，提供就業職訓輔導及申請失業給付，協助市地重劃致工作地變更的勞工，提供交通、 搬遷及租屋補助，統計補助460人次，補助金額達74萬5216元。

其中，「魚中魚寵物水族」新莊店林姓店長表示，輔導遷移案已聽說過好幾年，但實際執行後仍是有點措手不及，但要為員工爭取福利，不因拆遷影響工作及員工經濟問題，目前他與與10位員工遷至樹林及汐止持續服務，且為員工一起申請交通及搬遷補助。

譽邦實業的人事鄭小姐說，原本以為找到了離家近的好工作，沒想到做沒幾個月，公司因市地重劃要搬遷至桃園新屋廠，前譽邦實業及其關係企業，有13人每月領取1500至2000元的交通補助。

地政局表示，為協助塭仔圳重劃第一區無搬遷計畫的廠商勞工，已跟勞工局在8月13、20及27日辦理6場「勞工說明會暨徵才活動」，另配合塭仔圳重劃第二區辦理進度，將於11月11日假新莊福營行政大樓再辦理2場「勞工說明會暨徵才活動」，提供「職訓課程、生活津貼、就業服務及主動聯繫被資遣勞工提供關懷服務」，降低因開發工程對在地勞工衝擊。

經發局表示，今年3月份的時候有提出租金補貼、協調三峽成福段地主提供產業用地、新北產業園區、樹林區東山段提供產業空間以及整合8家銀行資金融通窗口。