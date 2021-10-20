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傳呱吉禮讓？吳崢:不會用禮讓角度 會請邀呱吉來幫忙

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
曾在2018年參選松山信義區議員選舉，以540票些微差距失利的黑潮城市發展協會理事長吳崢，2022將再挑戰松山信義選區議員選舉。記者林麗玉／攝影
曾在2018年參選松山信義區議員選舉，以540票些微差距失利的黑潮城市發展協會理事長吳崢，2022將再挑戰松山信義選區議員選舉。記者林麗玉／攝影

網紅出身的台北市議員呱吉邱威傑，已宣布不參選2022連任，曾在2018年參選松山信義區議員選舉，以540票些微差距失利的黑潮城市發展協會理事長吳崢，2022將再挑戰松山信義選區，傳出邱威傑要將松信區禮讓給吳崢？吳崢今表示，他們比較不會用禮讓的角度，不會像傳統政治分配指定的感覺，他現在的目標，就是繼續在松山信義區耕耘，也會與邱威傑保持聯絡。

由於呱吉的幫辦公室主任許菡芸，這次將以民進黨身分爭取港湖區議員選舉，一早呱吉也特別陪許菡芸到內湖湖光市場掃街拜票，對於未來是否也找呱吉幫忙輔選？吳崢表示，他與呱吉是朋友，若有機會，會邀請呱吉來幫忙，討論一些議題，讓松山信義區更好，會與呱吉接觸。

吳崢也被問到，未來呱吉的支持者，是否有辦法選票轉移給吳崢？吳崢表示，沒有想這麼多，沒有做這麼多政治性思考，尤其上次參選沒有選上，這幾年都還是在松山信義區發展，這段期間也擔任議員林亮君助理，會想怎麼用手上的資源，幫助大家做更多事情，後續會與呱吉請益，希望怎麼樣做到更多，達到市民心中的期待。

呱吉 吳崢 邱威傑

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