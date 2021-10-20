呱吉陪許菡芸湖光市場掃街 力挺參選北市議員

無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）支持辦公室主任許菡芸投入2022年市議員選舉，兩人今天到內湖區湖光市場展開首場輔選行程拜票，也現身力挺遭疫情衝擊生計的攤商。

邱威傑12日在臉書貼文表示，自己不再參選連任，也不認為一定要推薦人選加入松山信義區選戰，但期盼更多年輕人能參與政治，並說辦公室主任許菡芸已於9月正式離職，將投入民進黨台北市南港內湖區議員初選。

事隔1週，邱威傑今天上午陪同許菡芸到湖光市場展開輔選活動，包括前民進黨發言人吳濬彥及湖光市場自治會會長曾長龍也在旁陪同。

邱威傑表示，自己已宣布不參選連任，但將全力支持像許菡芸一樣的優秀年輕夥伴投入選戰，並指許菡芸工作期間經常提供專業政策及法律意見，相信她能勝任為民喉舌工作。

許菡芸說，自己從出生、求學和工作都在台北市，也是在市議會服務的政治工作者，長期關懷、監督台北市政，希望能透過在邱威傑辦公室的工作經驗和接續其精神，繼續在議會努力。

她提到，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重衝擊小攤販生計，所以今天特別到湖光市場掃街，也鼓勵市民以消費力支持在地商家。