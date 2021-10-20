新北萬聖節活動防疫不給糖 搞鬼變裝要戴口罩

新北市政府在「府中搞什麼鬼」萬聖節活動記者會表示，為防疫考量，過去是「不給糖就搗蛋」，但這次就是不給糖，同時也要求搞鬼變裝參賽者比創意，設計戴口罩又恐怖的鬼怪。

新北市經發局今天中午在市府1樓大廳舉辦記者會，現場搭「魷魚遊戲」熱潮，找人裝扮成劇中執行遊戲的工作人員一起搞怪，經發局長何怡明及民眾也被帶上場，一起玩起台灣童玩遊戲，吸引不少民眾圍觀。

何怡明接受聯訪時表示，這次萬聖節活動將如常於府中商圈舉行，除了往年搞鬼變裝比賽跟商家裝置藝術比賽之外，今年特別推出童玩擂台等遊戲。

她表示，在這個童玩擂台的部分，共開放300名民眾來報名參加，從10月21日起可連結經發局官網報名，有機會拿到豐盛的獎品，前3名優勝者可獲得2020版的Apple ipad（32G）1台。

她表示，歡迎民眾參加搞鬼變裝大賽，總獎金達新台幣26萬元。但基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，過去萬聖節是「不給糖就搗蛋」，但是今年真的非常特別，真的不給糖，但會準備非常多的小禮物來分送給參加萬聖節活動的的民眾及小朋友們，同時，參加變裝的鬼怪們，今年也要求一定戴口罩，至於如何設計恐怖造型，就要考驗參加者的創意。