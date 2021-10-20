影／新北萬聖節活動搭熱潮 主題「魷魚遊戲」

新北市府為配合萬聖節到來，將於10月30日在板橋舉辦「2021府中搞什麼鬼」，今年主題搭配了現今最紅的影集「魷魚遊戲」，市府還會在當天打造屬於府中的「童玩擂台」，在競賽獲得前3名還可獲得1台Apple ipad，現場還能自己DIY動手做萬聖節面具、提袋、燈籠。另外，市府在10月24日至11月7日的每個假日下午都會在捷運府中站提供500個免費扭蛋名額，邀請民眾共襄盛舉。

新北市經發局為宣傳活動「2021府中搞什麼鬼」，特別在今日中午邀請「威尼斯舞團」於市府一樓大廳玩快閃活動。舞團成員搶搭魷魚遊戲熱潮，扮成劇中執行遊戲的工作人員，邀請民眾一起搞怪，玩起台灣童玩，再搭配著詭譎的音樂歌劇舞蹈，視覺及聽覺效果十足，吸引許多民眾上前圍觀，為即將到來的府中商圈萬聖節揭開序幕。

新北市經發局長何怡明表示，市府2011年起每年均在萬聖節盛大辦理「府中搞什麼鬼」，現已成為新北市知名節慶活動。活動內容除變裝比賽，還有屬於青年、兒童主題的趣味遊戲、店家佈置及現場互動分享。今年青年主題改搭配時下熱門話題，要打造屬於新北府中的「童玩擂台」，歡迎有興趣的朋友在10月30日來府中一同參與。

新北市經發局指出，今年的童玩擂台共規畫5個關卡，·包括「打畫片」、「滾鐵圈」、「套圈圈 」、「勾酒瓶」、「門的三選一」，只要完成遊戲者即獲得100元商圈購物券，每梯次的贏家還可參加最終關卡，前3名優勝者可獲得1台2020版的Apple ipad (32G)。另外，現場將免費提供120名DIY名額，讓民眾動手做萬聖節面具、提袋、燈籠，享受手作的樂趣。

經發局表示，為營造萬聖節氛圍，市府10月24日會在捷運府中站出口設置裝置藝術，只要民眾在活動裝置藝術拍照打卡及分享，即可於10月24日至11月7日的每個假日下午2時至6時體驗扭蛋活動1次，活動期間每日提供500個扭蛋名額；萬聖節活動現場也推出了多項趣味活動，包括兒童氣墊區、旋轉飛鏢、萬聖九宮格、真人抓鈔機等活動，只要憑當日消費滿100元以上之發票，就可以體驗1項活動。