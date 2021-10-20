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新北第12輪疫苗1天要打8萬劑 侯友宜替醫護喊苦

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜說，新北醫護同仁比例少，幫忙打疫苗的職責非常辛苦，也希望中央在新北疫苗不足時可以多多配送。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜說，新北醫護同仁比例少，幫忙打疫苗的職責非常辛苦，也希望中央在新北疫苗不足時可以多多配送。記者張哲郢／攝影

第12輪疫苗22日即將開打，新北在首階段打超過48萬人是全國最多，但各項醫護人員比例卻是六都最低，就連市長侯友宜今天都說，醫護同仁真的非常辛苦。因疫苗不分區皆可預約，也有不少台北或桃園民眾跑來新北打，侯友宜表示，如疫苗有不足希望中央可以多多配送。

截至今年6月衛福部統計，新北市每萬人醫事人員為104.71人（全國143.22人）、每萬人口西醫師15.41人（全國21.75人）以及每萬人口護理人員50.74人（全國76.24人），全市六都爐主。侯友宜說，新北醫護量能大概是全國數一數二少的，卻要承擔402萬人口施打疫苗，第12輪每天要打8萬劑，醫護同仁實在非常辛苦。

面對第12輪施打疫苗，新北市在65歲以上長者莫德納第2劑採用分區、分里、分時段，透過里鄰系統造冊施打，55歲以上莫德納第2劑則是透過中央系統預約，昨天2萬7520人都已額滿。

除莫德納外，AZ以及BNT疫苗在首階段預約也幾乎額滿，衛生局表示，為避免錯打疫苗，28處接種站採單日施打單種疫苗，3種疫苗輪流打；400家診所則以上、下午診分開，不同診次可打不同種類疫苗，還有加開假日診，39家醫院可同時打不同種類疫苗，但必須具體區分，如亞東醫院採用樓層區隔，不同樓層施打疫苗種類不同，盡可能透過行政程序降低錯打風險。

依照中央規定，疫苗預約不分區民眾皆可預約，也有不少北市或桃園市民跑來新北預約，導致有新北市民抱怨預約不到或要跑到外縣市，侯友宜說，因為是中央規定，尊重中央決定，只希望在調配疫苗數量時，萬一新北有不足時中央可以多多配送，不論設籍哪裡，都會盡力替民眾完成接種。

疫苗 侯友宜

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