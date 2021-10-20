疫情影響勞動市場 新北放無薪假勞工破1.6萬人
新冠肺炎疫情對受僱勞工及就業市場造成衝擊，新北市勞工局統計，今年至9月通報實施無新假人數突破1.6萬人，另對因疫情影響、發生職災或新住民等弱勢勞工，也積極解決勞資爭議，今年前9個月總計為勞工爭取到超過1.7億元的薪資。
台灣從去年疫情爆發後，無薪假人數急劇攀升，勞工局統計，從2019年疫情前300多人，至去年大幅增至近萬人，今年至9月通報人數更突破1.6萬人，去年資遣人數28443人，今年至9月統計則減少至18950人，勞工局表示，基本上雇主以減班休息會來替代資遣，先共體時艱，資遣是最後手段。
勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議報告時表示，疫情對受僱勞工及就業市場造成衝擊，為協助勞工度過困境，新北市補充中央紓困計畫，推動好來工作計畫、應屆畢業青年初次尋職就服及職訓補助計畫等措施，於疫情期間持續提供多元法令諮詢管道不間斷，無論勞資雙方皆能安心即時獲得最新紓困補助、法令及協商救濟管道資訊。
陳瑞嘉說，勞工局主動訪查實施無薪休假的事業單位，並建立大量解僱預警機制，即時掌握企業經營狀況，並透過勞資雙方輔導團體協商、勞資會議、社會對話、訂定特殊工作者工時標準、簽訂減班休息協議書等，減少爭議事件發生。
另外，勞工局提供「新北勞動雲－勞資調解便利通」線上申辦服務系統，方便勞資雙方透過調解及仲裁方式，迅速解決爭議；針對因疫情影響、發生職災或新住民等弱勢勞工，提供義務律師及新住民通譯人員陪同調解，降低不熟悉法令產生的談判障礙，統計今年1月至9月，已為勞工爭取1億7582萬餘元的調解金額，包含工資、資遣費、退休金等。
陳瑞嘉表示，市府除了提供勞工訴訟補助費用，包括裁判費、律師費及生活費用等；如雇主已歇業而未辦理歇業登記，且有積欠勞工工資、資遣費或退休金等情況，勞工局也會協助核發歇業事實證明文件，以利勞工向勞保局申請墊償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言