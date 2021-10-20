第12輪疫苗規劃惹怨 北市：因2階段預約量不平均

第12輪COVID-19疫苗預約，台北市因安排院所分流施打且無法開出足夠量能引發抱怨。副市長蔡炳坤說，量能足夠，只是平均分配在兩階段；預約不到的市民下階段一定預約得到。

蔡炳坤今天臨時舉行記者會向外界說明台北市第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗規劃。

蔡炳坤表示，中央的預約系統從7月啟動至今，每一期都會先告訴市府大約有多少人要預約，市府便依此負責任地開出量能，且一定會比中央通知的多一些，但每一期預約結束後都會有落差，例如第2輪預約比例73%、第3輪78%、第4輪62%。

他指出，當市府要求台北市的醫療院所開出量能，但預約結果又不如預期，將導致醫療資源浪費以及醫護人員空等，這是一個滿嚴重的問題，也是每一家醫療院所的心聲。

蔡炳坤說，第12輪疫苗可以說是史上最複雜，不僅是BNT第1劑、AZ及莫德納第2劑3種疫苗同步接種，還分成10月22日到27日以及10月28日到11月3日兩個階段施打。

他表示，第1階段中央提出41萬人次的需求，台北市的醫療量能只能提供27.3萬人次；第2階段中央提出18萬人次的需求，台北市則可以提供33萬人次，因此整體上市府提供的量能將會超過需求，所以沒有預約到的市民不用擔心，第2階段將在25日開始預約，一定預約得到。

蔡炳坤向中央呼籲，接種疫苗要中央與地方合作，很多事情應互相理解，昨天中央公布6都疫苗開設接種量能的比較表，會傷害到台北市醫療院所以及醫護人員的心，他們每天努力為民眾接種疫苗，非常辛苦，還要受到這種不公平的對待，心裡面很痛，這不是一個好的態度。

他指出，台北市的醫療量能是穩定地每天提供約4萬多人次施打，不可能這星期突然配合中央拉到2倍，下星期又降到很低，這對醫療院所來講非常不公平。

他說，中央與地方要如何合作、把疫苗打好打穩才是最重要的，不應該為了某一個人的目標或理想，把基層醫護人員搞得這麼辛苦、委屈，醫護人力不能壓榨、醫療品質不能犧牲，希望往後能互相理解，不要再造成地方困擾。

媒體詢問，為何無法開出與其他縣市一樣的量能？蔡炳坤說，這一輪的根本問題在於兩階段沒有平均，第1階段讓41萬人來預約，當然沒有這麼多量能，造成市民抱怨，市府非常無奈，事實上整體量能是足夠的，只是平均分配在兩階段，且為避免醫療院所混淆、弄錯，一開始就希望分流，不要一個接種點要同時打兩、三種疫苗。

對於中央協調加開5個站點施打BNT疫苗，蔡炳坤說，中央第一階段開放41萬人預約，知道消化不掉、量能不均因此及時協助，還是要說一聲謝謝，只要能夠接種在市民身上都是肯定與感謝。