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新北YouBike2.0今上路 年底拚設700站

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市交通局配合YouBike2.0上限，推出人本交通、十年有成」成果展，展期即日起至24日，講述過去10年間城市交通的差距。記者張哲郢／攝影
新北市交通局配合YouBike2.0上限，推出人本交通、十年有成」成果展，展期即日起至24日，講述過去10年間城市交通的差距。記者張哲郢／攝影

新北市YouBike2.0系統今天正式上路，首階段啟動鄰近台北市8個行政區，共有300處站點，新北市長侯友宜表示，目前新北提供1.0加2.0服務，1.0使用年限一到就淘汰，未來2.0則要進到巷弄內，預計年底達到700站，2025年目標全市1500站。

台北市率先在去年喊話在明年底全面汰換成YouBike2.0，但當時新北沒跟進，導致5月北市啟用2.0系統後，騎2.0的民眾無法到新北跨縣借還車，新北直到7月才市內公共自行車新契約由微笑單車公司得標後，才確定要引進2.0。

交通局綜規科長吳政諺指出，今天新北YouBike2.0系統正式上路，會先在板橋、中和、永和、新店、汐止、淡水、三重與蘆洲等8個和北市相鄰的行政區開通，站數共300處，方便民眾往返雙北不會無法借還。

除2.0引進外，因桃園市仍使用1.0系統，新北市目前也維持1.0系統運作，轄內共有661站1.0系統、2.1萬輛車，每日約10萬人次騎乘。但侯友宜說，1.0一旦到使用年限就該淘汰，未來2.0則要進到巷弄內，到年底可以設到700站，2025年目標1500站，建構人本為善的交通環境，讓民眾可以方便使用。

配合YouBike2.0系統上路，交通局即日起到24日也在市廣場推出「人本交通、十年有成」成果展，介紹過去10年間新北各項交通景象的差距。

吳政諺說明，10年前騎樓都停滿機車，至今已讓2萬輛機車退出騎樓，在秉持人本為善下，預估年底可遷移500處變電箱，並在211所學校設置通學巷。交通局表示，未來會持續向民眾宣導正確觀念，落實路口「路口慢看停，行人停看聽」，提升全民交通安全意識。

新北市YouBike2.0系統今天正式上路，首階段開通8個相鄰台北市的行政區共300站，目標年底達700站、2025年達1500站。記者張哲郢／攝影
新北市YouBike2.0系統今天正式上路，首階段開通8個相鄰台北市的行政區共300站，目標年底達700站、2025年達1500站。記者張哲郢／攝影

YouBike 侯友宜

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