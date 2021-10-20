新北YouBike2.0今上路 年底拚設700站

新北市YouBike2.0系統今天正式上路，首階段啟動鄰近台北市8個行政區，共有300處站點，新北市長侯友宜表示，目前新北提供1.0加2.0服務，1.0使用年限一到就淘汰，未來2.0則要進到巷弄內，預計年底達到700站，2025年目標全市1500站。

台北市率先在去年喊話在明年底全面汰換成YouBike2.0，但當時新北沒跟進，導致5月北市啟用2.0系統後，騎2.0的民眾無法到新北跨縣借還車，新北直到7月才市內公共自行車新契約由微笑單車公司得標後，才確定要引進2.0。

交通局綜規科長吳政諺指出，今天新北YouBike2.0系統正式上路，會先在板橋、中和、永和、新店、汐止、淡水、三重與蘆洲等8個和北市相鄰的行政區開通，站數共300處，方便民眾往返雙北不會無法借還。

除2.0引進外，因桃園市仍使用1.0系統，新北市目前也維持1.0系統運作，轄內共有661站1.0系統、2.1萬輛車，每日約10萬人次騎乘。但侯友宜說，1.0一旦到使用年限就該淘汰，未來2.0則要進到巷弄內，到年底可以設到700站，2025年目標1500站，建構人本為善的交通環境，讓民眾可以方便使用。

配合YouBike2.0系統上路，交通局即日起到24日也在市廣場推出「人本交通、十年有成」成果展，介紹過去10年間新北各項交通景象的差距。