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新北：第12輪第1階段接種48萬餘人 全國最多

中央社 / 新北20日電

新北市府今天表示，打疫苗與戴口罩是防疫重要關鍵，新北第12輪COVID-19疫苗第1階段接種人數高達48萬餘人，是全國最多，平均1天接種8萬人；對醫護挑戰非常大，但相信可做到。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第249次應變會議，今天上午在市府舉行。市府衛生局長陳潤秋在會中報告，英國疫情再起，10月起又開始反彈，當局表示會繼續積極進行疫苗接種計劃。

她說，日本疫情降溫可歸因於疫苗接種，及疫情大爆發前，民眾就開始習慣戴口罩，再加上民眾已習慣待在家裡不出門所致。

陳潤秋說，新北疫情整體控制得很好，有些零星病例都是舊案，新北疫苗接種涵蓋率66.80%，第2劑涵蓋率20.41%。不過，第12輪疫苗接種人數高達98萬人，是非常大的挑戰；新北第1階段開出48萬人接種，要感謝醫護人員辛勞。

衛生局表示，新北第12輪第1階段的接種量能，包括莫德納、AZ、BNT等疫苗總共接種人數達48萬3061人，是全國最多。預計於22日至27日6天接種，平均一天接種人數達8萬人。第2階段（10月28日至11月3日）將提供100%登記名額。

市長侯友宜聽取報告後表示，目前全球Delta變異株的肆虐，需要注意的是死亡人數的上升。疫情趨緩的日本，疫苗接種2劑者有67.32%人口，也習慣戴口罩，因此，戴口罩重要性不亞於施打2劑疫苗。

侯友宜表示，台灣疫苗接種涵蓋率要衝到7成以上，還有一段時間，中央雖開放一些場所與時機可不戴口罩，但畢竟是特例，防疫尊重中央辦理，他仍鼓勵民眾隨時戴上口罩。

侯友宜說，新北市總人口402萬人，也是全國最多的疫苗接種人數，但醫護人員沒有比其他縣市多，病房數還是全國倒數。這次第12輪第1階段接種48萬人，每天要接種8萬人，比新北每天可接種的能量6萬人還要多，醫護、區公所人員要承接接種任務，雖是挑戰，相信可做到，除感謝也勉勵繼續加油。

疫苗 疫情

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