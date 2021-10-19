棕線改中運量遭批 桃市府：議員為批評而批評
針對桃園市棕線捷運從輕運量改中運量，市議員牛煦庭批評市長鄭文燦選舉開的「空頭支票」，市政府副發言人吳安琪今天下午表示，棕線捷運長遠考量，若以輕軌設計，運量不足且維修成本高，市府依專家建議將棕線調整中運量系統，這是攸關龜山發展的百年大計，某議員把運量調整扭曲空頭支票，根本是為批評而批評的口水。
吳安琪表示，棕線定案要完成可行性報告核定及綜合規畫報告核定，升格前，棕線沒有進度，自從市長鄭文燦上任，積極完成可行性報告及提報交通部審議，2018年行政院核定可行性研究報告，龜山鄉親及民代希望龜山市區段改為地下化，鄭市長認為經費大幅提高，卻有助棕線台1線陸廊發展，去年以部分路段地下化方式，完成綜合規畫送交通部審查。
吳安琪表示，綠線及新莊線、萬大線都是中運量，長遠考量，棕線以輕軌系統設計，運量不足且維修成本高，加以北桃通勤需求很高，市府依專家討論建議，將棕線調整為中運量，可整合綠線，減少台1 線設置維修機場，避免棕線成為盲腸線，目前綜合規畫在審議中，在交通部、國發會的程序進度都在預期內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言