棕線改中運量遭批 桃市府：議員為批評而批評

針對桃園市棕線捷運從輕運量改中運量，市議員牛煦庭批評市長鄭文燦選舉開的「空頭支票」，市政府副發言人吳安琪今天下午表示，棕線捷運長遠考量，若以輕軌設計，運量不足且維修成本高，市府依專家建議將棕線調整中運量系統，這是攸關龜山發展的百年大計，某議員把運量調整扭曲空頭支票，根本是為批評而批評的口水。

吳安琪表示，棕線定案要完成可行性報告核定及綜合規畫報告核定，升格前，棕線沒有進度，自從市長鄭文燦上任，積極完成可行性報告及提報交通部審議，2018年行政院核定可行性研究報告，龜山鄉親及民代希望龜山市區段改為地下化，鄭市長認為經費大幅提高，卻有助棕線台1線陸廊發展，去年以部分路段地下化方式，完成綜合規畫送交通部審查。

吳安琪表示，綠線及新莊線、萬大線都是中運量，長遠考量，棕線以輕軌系統設計，運量不足且維修成本高，加以北桃通勤需求很高，市府依專家討論建議，將棕線調整為中運量，可整合綠線，減少台1 線設置維修機場，避免棕線成為盲腸線，目前綜合規畫在審議中，在交通部、國發會的程序進度都在預期內。