光巡查不夠 新北議員籲提升舊大樓消防標準

高雄城中城大火震驚各界，新北市議員劉美芳認為，政府這次應該吸取教訓，全面檢討消防安全相關法令，並改善與提升舊大樓的消防標準，另外也要提高民眾的防火意識，才能夠避免重大火災再次發生，保障民眾生命財產安全。

劉美芳表示，這次災害發生後應該吸取教訓，全面檢討消防安全相關法令，制訂完善的消防安全法，像港英政府在1996年嘉利大廈大火後的一系列調查與立法改善措施，就非常值得我國借鏡。

劉美芳強調，必須逐步改善舊式大樓的消防安全，包含安裝自動灑水系統、機械通風系統自動斷路裝置、公用範圍安裝緊急照明系統、安裝一個或多個手觸式火警警鐘、安裝消防栓系統、大樓內面積每100平方米須至少放置一個手提滅火筒、防火門必須保持關閉、定期巡查確保走火通道暢通等，另外也要提高民眾的防火意識，才能夠避免重大火災再次發生，保障民眾生命財產安全。

劉美芳指出，執法部門巡查時，如發現大樓消防設施或消防結構有毛病，應要求業主修復和重設這些消防安全設施；業者若不改善，執法部門可起訴業主，必要時代業主進行工程，然後向他們收回費用。另外也可做分類冊，供民眾查閱未按標準的大樓。

劉美芳還說，提高消防安全標準、改善大樓消防措施，最終是對業主有利的，除可保障業主和租客的人身安全，大樓價值也可能會上升，使用期也會延長。