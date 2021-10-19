北市府員工證強迫綁定？議員轟：假實聯制之名推台北通

台北市長柯文哲推動台北通APP，不過議員陳怡君質疑，台北市政府為拚數位轉型，強推悠遊卡及台北通業務，所有市府大樓公務員竟在昨天下班前，收到長官通知，除下載台北通外，還要將員工服務證綁定台北通的悠遊卡才能進市府，議員批評，疫情逐漸趨緩，柯市府借疫情實聯制之名，強推悠遊卡綁台北通之實。

還有公務員感嘆，台北通原是提供市民服務的工具，但民眾使用率不高，現在只好從無力反抗力的市府員工下手。

台北市政府公管中心主任趙光中表示，公管中心是鼓勵同仁綁定台北通可以「快速通關」，甚至之前刷員工識別證，資訊是存到卡機，晚上下班機器收回才能再存入電腦，不過透過綁定台北通可直接連線。

對於議員的質疑，趙光中表示，公管中心是鼓勵，並非強迫，還是可以用掃QR code或身分證條碼進市府。

秘書長陳志銘也表示，北市府推動卡證實名制，悠遊卡綁定台北通後，就可以完成身分辨識，北市府率先全國，推出悠遊卡掃描完成實聯制，目前市政大樓試辦，未來逐步擴及至公有場館，由公而私擴大推廣。

陳怡君昨天接獲市府員工陳情，表示公務人員原本上班，在市府大門刷員工證就能進入市府辦公，但市府卻借疫情實聯制之名，要求公務員必須悠遊卡綁台北通，才能進入市府大樓辦公。

陳怡君說，為要衝台北通綁定悠遊卡，柯文哲把腦筋動到了市府員工身上。北市府員工昨天下班前突然被下令需將有服務證的悠遊卡綁定台北通，才能刷卡進市府，昨天市府員工下班前都在進行台北通綁定教學，深怕今天進不了市府。然而今天一早市府大門口則多了「台北通數位通行證快速通關」感應機器，議員痛批，「這根本就是浪費公帑！」

陳怡君說，市府大樓昨天門口改換系統，但市府電梯、各樓層還是使用舊系統，顯然市府根本就是為了推銷台北通及悠遊卡急就章。更離譜的是，有些公務人員只有員工證，員工證還沒有悠遊卡的功能，所以最後只能下載台北通得以掃描入市府。