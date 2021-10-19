淡水崁頂里樂齡無限 第三個關懷據點啟用

新北市淡水區崁頂里的凱德聖道院，今(19)日正式成立社區關懷據點，這也是崁頂里第三個社區關懷據點，也是全國少見一個里內有3個關懷據點，希望阿公阿嬤不只是在家裡面，還可以走到戶外與其他長輩相聚聊天，讓社區長者有更多豐富的樂齡生活。

一群阿公阿媽跟著老師一起做運動，在新北市淡水區崁頂里凱德聖道院正式成立社區關懷據點，由財團法人臺灣省私立發一崇德慈善事業基金會，為崁頂里凱德聖道院社區照顧關懷據點，進行開幕典禮。

發一崇德慈善基金會董事張明致表示，人生要做好三件事，包括終生學習、終生運動以及終生反省，而這一處的關懷據點，有完整的硬體設備，以及最熱心服務的志工團隊，相信以最好的品質可以打造長者快樂學習運動生活。

淡水區長巫宗仁表示，這一處是淡水第22個社區關懷據點，而崁頂里因為人口數有2萬多人是全淡水最多，而成立了第三個關懷據點，希望讓長者有更好的生活學習。

另外在活動現場，立委洪孟楷、市議員陳偉杰、市議員蔡錦賢也都到場出席，而新北市議員蔡錦賢現場也送出2萬元的加菜金紅包，要給關懷據點為長者福利挹注更多資源。

崁頂里凱德聖道院社區照顧關懷據點，未來每個星期都有不同的節目，邀請講師，或是體能運動，來增進長者健康。

崁頂里長盧春安表示，淡海新市鎮人口增加，發展快速，長者照顧服務也必需持續跟進，因此也希望阿公阿嬤不只是在家裡面，還可以走到戶外與其他長輩相聚聊天，打造更美好的銀髮生活。