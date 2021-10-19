汐止舊長安橋要改建 週邊交通配套先改善

汐止區舊的長安橋即將在這個月27日進行拆除，並且改建為人行橋，只是就要封橋施工，為了減少對進出人車的衝擊，今(19)日新北市議員廖先翔就邀請相單位人員現場會勘，針對新北市新巴士站牌遷移、及行人改走新長安橋的人行空間，都一併要求改善，做好相關的交通配套措施。

鄉長里長曾俊華說，舊長安橋就要封橋做新的景觀橋，對地方衝擊還蠻大的，像鄉友街路比較狹窄，以後所有的車都會塞在這邊，還有行人也都會走這裡接新長安橋，所以，希望相關單位能夠協助畫人行道以及社巴增加班次等等，希望將封橋後對地方衝擊小一點，減少民怨。

新北市議員廖先翔指出，汐止的舊長安橋因為防汛的關係將在10/27日改為人行及自行車通行的人行橋，在施工的期間，在施工期間，曾里長有提出一些地方交通維持的計劃，希望相關單位一起來配合，有三點，首先就是行人的通行，因為舊橋拆除期間，行人就必須遶行到新長安橋，在路經鄉友街的途中，因為沒有人行道，所以，在施工期間會請施工單位先劃設標線型人行道，保障行人通行安全。

廖先翔表示，因為舊橋改建為人行橋，將來新巴士也都不能走了，所以，原本的站牌也都必須要遷移，今天會勘就討論移到那邊比較適合，另外，在施工期間接駁的需求，因為新長安橋對一些小朋友或是長輩來說，必須要遶行，包括距離還有坡度都是比較不友善的，施工期間是比較不便的，所以，也請公所在新巴士的部分能夠增班，也請市府交通局補助，解決施工期間小朋友跟長輩通行的不便。