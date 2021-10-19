快訊

暖男變渣男？金宣虎「前女友身分若曝光」 形象恐重挫

第12輪三款疫苗179.6萬人完成預約 BNT預約率達7成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止舊長安橋要改建 週邊交通配套先改善

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區舊的長安橋即將在27日進行拆除，並且改建為人行橋，新北市議員廖先翔會勘做好相關的交通配套措施。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區舊的長安橋即將在27日進行拆除，並且改建為人行橋，新北市議員廖先翔會勘做好相關的交通配套措施。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區舊的長安橋即將在這個月27日進行拆除，並且改建為人行橋，只是就要封橋施工，為了減少對進出人車的衝擊，今(19)日新北市議員廖先翔就邀請相單位人員現場會勘，針對新北市新巴士站牌遷移、及行人改走新長安橋的人行空間，都一併要求改善，做好相關的交通配套措施。

鄉長里長曾俊華說，舊長安橋就要封橋做新的景觀橋，對地方衝擊還蠻大的，像鄉友街路比較狹窄，以後所有的車都會塞在這邊，還有行人也都會走這裡接新長安橋，所以，希望相關單位能夠協助畫人行道以及社巴增加班次等等，希望將封橋後對地方衝擊小一點，減少民怨。

新北市議員廖先翔指出，汐止的舊長安橋因為防汛的關係將在10/27日改為人行及自行車通行的人行橋，在施工的期間，在施工期間，曾里長有提出一些地方交通維持的計劃，希望相關單位一起來配合，有三點，首先就是行人的通行，因為舊橋拆除期間，行人就必須遶行到新長安橋，在路經鄉友街的途中，因為沒有人行道，所以，在施工期間會請施工單位先劃設標線型人行道，保障行人通行安全。

廖先翔表示，因為舊橋改建為人行橋，將來新巴士也都不能走了，所以，原本的站牌也都必須要遷移，今天會勘就討論移到那邊比較適合，另外，在施工期間接駁的需求，因為新長安橋對一些小朋友或是長輩來說，必須要遶行，包括距離還有坡度都是比較不友善的，施工期間是比較不便的，所以，也請公所在新巴士的部分能夠增班，也請市府交通局補助，解決施工期間小朋友跟長輩通行的不便。

人行道 汐止

延伸閱讀

蘆洲、汐止水肥投入站將啟用 民代要市府提退場機制

免爬山療癒全景Get！新北最夯打卡聖地隱身汐止廟宇，夕陽、夜景一把抓

中和積穗國小人行道難行 新北市府動工整治

基隆河汐止步道夜昏暗 加裝LED燈保安全

相關新聞

淡水崁頂里樂齡無限 第三個關懷據點啟用

新北市淡水區崁頂里的凱德聖道院，今(19)日正式成立社區關懷據點，這也是崁頂里第三個社區關懷據點，也是全國少見一個里內有3個關懷據點，希望阿公阿嬤不只是在家裡面，還可以走到戶外與其他長輩相聚聊天，讓社區長者有更多豐富的樂齡生活。

汐止舊長安橋要改建 週邊交通配套先改善

汐止區舊的長安橋即將在這個月27日進行拆除，並且改建為人行橋，只是就要封橋施工，為了減少對進出人車的衝擊，今(19)日新北市議員廖先翔就邀請相單位人員現場會勘，針對新北市新巴士站牌遷移、及行人改走新長安橋的人行空間，都一併要求改善，做好相關的交通配套措施。

瑞芳媒合12間店家待用餐 讓弱勢民眾免餓肚子

新北市大力推動愛心大平台待用餐，瑞芳區公所也媒合了區內的12間店家提供弱勢民眾愛心待用餐，需要的民眾可上eFOOOD或是區公所的網頁及FB查詢提供的店家資料，自行前往拿取待用餐，配合的店家均會熱情提供，請民眾放心使用，讓愛心可以推廣出去。

風化面臨斷頭 野柳女王頭脖圍僅剩120公分

萬里區的野柳地質公園，女王頭可以說是招牌，深受國內外遊客喜愛，不過相較15年前，女王脖圍受到風化影響可以說是越來越細，只剩下120.49公分，雖然有持續進行岩石補強計畫，不過未來還是可能面臨斷頭的危機，為此野柳地質公園也歡迎喜愛女王頭的民眾把握與女王頭拍照同框的機會。

瑞芳東和步道綠美化 民眾散步還可邊賞花

瑞芳區東和里的安德宮下方的基隆河河堤步道，每天都有許多民眾散步休閒，但是之前老舊的擋土牆非常的髒亂，在里長的建議之下，市議員林裔綺就爭取經費進行改善，目前整體綠美化後，讓民眾有更舒適的環境可以散步。

鞦韆計時器悄悄下架 科技恐無法真正改善公民素養和同理心

熱門時段在公園玩盪鞦韆常要排隊，台北市日前宣布在大安森林等6個公園，試辦公園盪鞦韆計時器措施，盪3分鐘就要換下一個，引來各界批判，還有公民團體發起連署反對，憂心在冷冰冰的計時器措施背後，兒童人權瞬間退回原點，或許是反彈聲浪過大，這項原本試辦2周的鞦韆計時器措施，在本月9日上路後，已悄悄在17日畫下句點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。