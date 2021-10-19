瑞芳媒合12間店家待用餐 讓弱勢民眾免餓肚子

新北市大力推動愛心大平台待用餐，瑞芳區公所也媒合了區內的12間店家提供弱勢民眾愛心待用餐，需要的民眾可上eFOOOD或是區公所的網頁及FB查詢提供的店家資料，自行前往拿取待用餐，配合的店家均會熱情提供，請民眾放心使用，讓愛心可以推廣出去。

在疫情衝擊之下，有人可能遭逢失業或是減薪，許多餐飲業的生意也受到很大的影響，所以新北市好日子愛心大平台，匯集各區餐飲業者提供待用餐提供給有需要的民眾，一方面協助受影響的餐飲店家，一方面也可以讓有困難的民眾可以溫飽。

瑞芳區公所目前媒合了12間店家提供愛心待用餐，需要的民眾可上eFOOOD網站或是瑞芳區公所的網頁或FB均可以查詢到提供愛心待用餐的店家相關資料，前往領取待用餐也無須提供任何資料，只要告知店家你需要待用餐，配合的店家均會熱心提供。

瑞芳區長施玉祥表示，新北的愛心大平台待用餐計畫，目前全新北市已經有超過1千家店家共同響應，瑞芳區也有12家的業者加入這個計畫，如果有需要的民眾，只要直接去這12間店家說需要待用餐，就可以取得待用餐。

美萍小吃劉老闆表示，疫情期間，房東也主動減少了店面每個月5千元的房租，總共6個月，房東這麼有愛心，所以想說自己雖然生意不是說挺好，但是知道公所有這個計畫，所以就配合，形成一個善的循環，實施到現在挺不錯，看到長者開心的眼神，對我們說菜很好吃，對我們就是鼓勵。

參與的店家可申請一筆2萬元的待用餐費，需提供200個便當給需要的民眾，這間位在瑞芳明燈路的美萍小吃，在配合的情況下再加碼，總共會提供300個便當，希望形成善的循環，只希望民眾覺得便當好吃，一切就很值得了。