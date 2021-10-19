風化面臨斷頭 野柳女王頭脖圍僅剩120公分

萬里區的野柳地質公園，女王頭可以說是招牌，深受國內外遊客喜愛，不過相較15年前，女王脖圍受到風化影響可以說是越來越細，只剩下120.49公分，雖然有持續進行岩石補強計畫，不過未來還是可能面臨斷頭的危機，為此野柳地質公園也歡迎喜愛女王頭的民眾把握與女王頭拍照同框的機會。

野柳地質公園副總林俊毅說，在15年前，女王頭脖圍當時量測的長度是143公分，經過多年的風化作用，每年以減少1至2公分的速度在變細中，而其實近年來為了延緩風化侵蝕速度，野柳地質公園近年來也開始了岩石補強計畫。

野柳地質公園特殊的地景深受國內外遊客喜愛，尤其是高貴優雅的女王頭，只要開園就吸引入園遊客排隊一一拍照，不過受到風化作用的影響，女王頭的脖圍截至今年四月為止的量測紀錄，只剩下120.49公分，雖然近年來針對女王頭的脖子進行岩石補強，但未來有一天還是可能面臨斷透的危機。

野柳地質公園副總林俊毅指出，後疫情時代，野柳地質公園適合親子出遊，加上空曠的戶外景點，輕鬆拉開社交距離，為防疫增添保障，也歡迎民眾把握入秋秋高氣爽的好天氣，到萬里品嚐鮮蟹、看看女王頭，還有感受園區中的新星，俏皮公主與愛心石的超萌魅力。