瑞芳東和步道綠美化 民眾散步還可邊賞花

瑞芳區東和里的安德宮下方的基隆河河堤步道，每天都有許多民眾散步休閒，但是之前老舊的擋土牆非常的髒亂，在里長的建議之下，市議員林裔綺就爭取經費進行改善，目前整體綠美化後，讓民眾有更舒適的環境可以散步。

瑞芳區東和里的安德宮下方的基隆河河堤步道，每天的早晨和黃昏的時候，都會有許多的民眾在這裡散步、運動，但是之前的擋土牆設置已久導致非常的髒亂而且排水的狀況也不好，市議員林裔綺就積極爭取經費進行改造，目前工程完成，議員就到現場看看狀況。

東和步道改建總經費143萬，現場可見改建後的花檯，非常的乾淨整潔，搭配上種植的矮仙丹花，讓整體的環境變得很漂亮，後續也將在擋土牆的上種植爬藤類植物，要讓民眾在基隆河畔散步、運動有更好的景緻。

市議員林裔綺表示，去年邀請了十河局來現勘，也順利爭取了經費，目前整個擋土牆的美化工程已經完成，讓基隆河左岸的步道越來越漂亮，在加上未來要種植在擋土牆上的爬藤植物，讓民眾有舒適漂亮的步道可以散步、健走。

預計在10月底或11月初，對岸的龍川里步道也將完工，到時候基隆河的左岸就能串連到右岸，民眾就可以在基隆河兩岸優閒散步、運動，享受基隆河沿岸的風光及美麗的河濱步道。