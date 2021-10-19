蘆洲、汐止水肥投入站將啟用 民代要市府提退場機制

新北市府今年5月在蘆洲、汐止興建水肥投入站，引發地方反彈，現進度已達98%，預定年底啟用。新北市議員李坤城今日質詢時表示，現在生米已經煮成熟飯，但希望市府提出退場機制，讓地方了解，當新北污水下水道接管率到多少時能關閉水肥投入站？新北市環保局長程大維回應，由於各區、大樓狀況不同，目前仍無法算出接管率達到多少時，水肥投入站能夠退場，他們會再找專家研議、討論。

台北市迪化污水廠去年中突禁止外縣市水肥進場，導致雙北發生「水肥大戰」，繼而出現河川污染及水肥價格上漲情形，後來新北市府決定在蘆洲、汐止興建水肥投入站，但受到地方議員批評，選址不透明，甚至發起抗議活動，不過全案仍於今年5月動工。

李坤城表示，市府興建水肥投入站時沒有尊重地方意見，現在水肥投入站興建進度已達98%，生米煮成熟飯，已來不及阻止，現在全市一半的水肥都會丟在這邊，市府應說明清楚這個嫌惡設施的退場機制，當全市污水下水道接管率達到多少時能夠拆除，給蘆洲居民一個交代。

程大維指出，水肥投入站有設置防治措施，能夠保證味道絕對不會飄出來，影響附近居民，關於臭味、空氣污染也都會做好相關監測。