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淡水東來大厦重建案 要拚明年底動工
新北市淡水東來大厦因被判定為海砂屋，市府在2019年強制拆除，並答應重建，不過至今2年卻遲遲沒有進展。新北市議員陳偉杰今日在新北市議會質詢時表示，東來大厦拆除後變成停車場，至今仍無啟動重建工程，這樣拖下去，不知要拖到什麼時候。新北市城鄉局長黃國峰表示，目前全案已完成審議通過，正在執行權利變換計畫，最快明年底動工。
東來大厦建於1988年，原為一棟地上7層、地下2層的建物，在921大地震後出現樑柱龜裂、鋼筋裸露、地下室水泥牆崩塌的情形，市府在2012年判定該大樓為海砂屋，不過因為產權問題，拖了許久都沒拆除，新北市長侯友宜上任後，祭出鐵腕，發出公文後執行封樓、斷水斷電後拆除大樓，同時答應會協助居民重建。
陳偉杰表示，當時市府拆除時，答應很快就會完成復建，不過現在2年過去了，還是一個停車場，完全看不到動靜，想要理解下一步究竟為何，不要每次都雷聲大雨點小，希望能讓地方民眾清楚了解重建計畫及處理情形。
黃國峰表示，東來大厦都更計畫已經審議通過，目前已委託顧問公司執行權利變換計畫，但因爲此案涉及內部選配權利，加上這棟大樓也有部分地下停車位涉及有使用權及所有權問題，情況較為複雜，會交由專業顧問公司處理。
黃國峰表示，這棟大厦是市府重點輔導的對象，市府會要求顧問公司盡速將權利變換計畫送交市府，最快明年下半年能完成審議，並開始動工。
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