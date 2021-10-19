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北市各圖書館115本條子鴿著作未下架 議員：教壞小孩
以筆名「條子鴿」出書的酈姓退休警員因書本創作文內容涉侮辱公署和毀謗，出版社祭出下架、退費等補救措施。議員簡舒培今在北市議會教育部門質詢時指出，北市圖書館與各級學校共計115本，全數未下架，「難道教小孩，只要會胡說八道就能當暢銷作家嗎？」教育局長曾燦金表示，會盡快完成退書程序。
由於台北市警局以官方身分，出面說明條子鴿在職經歷部分內容與事實不符，寶瓶出版社基於該書為創作故事，為表歉意，宣布下架書籍，並無條件接受讀者退書。
簡舒培指出，台北市各圖書館採購條子鴿《你所說的都將成為呈堂證供》一書共65本，採購金額共1萬3435元，至今尚未下架；另外，各級學校中有14間學校購買此書，共50本，直到上周還有民眾在學校看到這本書。簡批評，這本書留在學校，根本是教壞小孩，「難道教小孩，只要會胡說八道就能當暢銷作家嗎？」
簡舒培要求，教育局於一周內完成學校及市圖退書程序，市圖應向讀者追回尚在外借中書籍。且針對曾經借閱的讀者應盡告知義務，將寶瓶文化出版社的聲明告傳送公告給曾借閱的讀者，告知此書所言為假，切勿因此誤導讀者閱聽。
曾燦金表示，會盡快完成退書程序；台北市立圖書館長洪世昌也允諾協助通知讀者盡速歸還，以利退書程序，另外，針對留有聯絡資料的讀者，也將傳送公告告知此書為創作內容。
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