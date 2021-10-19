南環段施工噪音影響學校 北市議會要求評估減噪設施

私立教育機構，屆時施工噪音恐影響學生就學品質，建議補助加裝氣密窗防噪，北市捷運局表示，工地周邊會設圍籬並使用低噪機具，但北市議會交通委員會認為，除了南環線，北環線沿線教育機構也要納入評估，並要求市府盤點興建中及未來規畫捷運路線減噪設施及標準。

林穎孟表示，南環線沿線行經9所公私立教育機構，儘管南環段還未開工，但家長已經開始擔憂，未來施工期間將會發出噪音，影響學生就學權益及學習品質，建議捷運局針對噪音狀況，評估補助教育機構加裝氣密窗等相關防噪設施。

捷運局長張澤雄表示，環狀線開發都有經過環評審議，經查南環線沿線會經過親子館、圖書館及大誠高中、萬興國小、北市圖萬興分館、政治大學、木柵國小、文山特殊教育學校、私立中山國小、永建國小等8處。

其中，大誠高中、萬興國小、文山特殊教育學校、私立中山國小、永建國小等5校，鄰近潛盾隧道路線段，該路段是在地下施工，其聲音不會影響地面作息。北市圖萬興分館、政治大學、木柵國小等3處，位於捷運車站周邊，車站採明挖覆蓋法施工，產生的噪音評估為79.1分貝。

張澤雄表示，施工時會設置2.4公尺高密接式圍籬，估計可降低10分貝、管制廠商使用低噪音機具，降低約3分貝，以及設置自主噪音監測設備，即可減少噪音對環境的衝擊、保障學生學習品質，不需加裝氣密窗降噪，若真有需求，可要求教育局協助裝設。

北市議員李明賢指出，除南環段，北環及東環段之後也會施工，像是東環段會經過潭美國小及幼兒園，工地或路線若很靠近學校，就算有防噪仍會造成很大影響，況且施工除了噪音，還有震動，要求南北環及東環沿線全都要納入降噪評估。

議員戴錫欽說，林穎孟評估會影響9處，捷運局說8處，最後市府僅評估3處接近車站需降噪，究竟施工噪音影響的距離、是否裝設防噪設施的評估，是依照何種標準來判定，學校因捷運局施工受影響，裝設氣密窗的經費卻由教育局負責，其經費分擔準則也須釐清。

張澤雄說，若要加裝降噪設施，不可能只針對一個區段，所有路線都需考慮，捷運施工產生的噪音，每個地區會因距離工區遠近而有不同，針對評估的標準會後將會檢討、補充說明。

北市議會交通委員會召集人秦慧珠最後表示，捷運局需提供南環段施工噪音標準等詳細資料，並有2個附帶決議，第一，北環段捷運施工沿線相關教育機構一併納入評估辦理，第二，針對興建中及未來規畫施工各捷運線，全面盤點相關減噪設施及標準，此案送市府研議辦理。