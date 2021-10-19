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萬大果菜、漁市改建再編23.2億 議員質疑公益性

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
未來零批場每個攤位都會有編號和名字。記者鍾維軒／攝影
未來零批場每個攤位都會有編號和名字。記者鍾維軒／攝影

台北市議會財建委員會今赴萬大第一果菜批發市場進行視察，市場處進行報告時提到，因為新增6樓以上樓層建築工程等，尚須增編23.2億預算，其中果菜包裝中心就需要3.81億。有議員就表示，如果總預算163億只能用50年，等於每年要回收8億才能攤平成本，但目前每年收取租金費用只有1億多，質疑投資的公益性。

北農董事長黃向羣說，2019年進入北農後，發現沒有計畫物流中心，所以才規畫果菜包裝中心，也就是冷鏈系統。現在全國有16%的農產品都在北農，如果沒有冷鏈將來就會被淘汰，因為連產地的農民都會自己做保持蔬菜鮮度，只要能配合冷鏈系統，就可以賣出好蔬菜。

議員楊靜宇、林亮君表示，工程成本逐年上漲，包括鋼價、廢棄物處理費成本都漲聲不斷，是否有預估在2029年完工前的漲幅？市場處回應，通貨膨脹在現階段有預算預付款可以解決，但坦言後續無法預測建材會上漲多少；議員徐立信則說，可以先檢討加速工程進度，免得後續因為物價上升又得追加預算。

議員李慶元指出，台北市民用了163億改建農產、漁產批發市場，使用期限50年，等於1年要回收8億，可是北農、北漁每年只收取1億多的管理費和攤商租金，這些投資都是做生意用的，質疑花大錢蓋大樓的公益性到底為何。

黃向羣表示，現在只有收取拍賣平台的管理費，額外才是停車場、餐廳租金等，萬大市場內其實只有「拍賣場」和「分貨場」，因為賣完蔬果後，還提供空地讓承銷人分貨送出，但後來漸漸發展成零批功能，分為蔬菜區和水果區，但事實上分貨場不收租，因此現在的發展出來的零批場亦無收租。

另外，關於當初為何沒有先規劃好果菜包裝中心？黃向羣解釋，2019年接手董事長時，統包工程計畫都已經定案，但缺少物流中心，因此才又規劃冷鏈系統，否則有些蔬菜都在太陽下曝曬，農民自己在產地也會做冷鏈，否則未來一定會被淘汰。

議員視察華中橋下的冷藏庫。記者鍾維軒／攝影
議員視察華中橋下的冷藏庫。記者鍾維軒／攝影
台北萬大果菜批發市場中繼拍賣場即將完工。記者鍾維軒／攝影
台北萬大果菜批發市場中繼拍賣場即將完工。記者鍾維軒／攝影

北農 農民

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