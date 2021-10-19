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台南明年65歲以上多數都可以領2000元津貼 增加一倍

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市重陽敬老金六都中最低，市長黃偉哲今天在議會中表示明年會再考慮調升。記者修瑞瑩／翻攝
台南市重陽敬老金六都中最低，市長黃偉哲今天在議會中表示明年會再考慮調升。記者修瑞瑩／翻攝

台南市明年65歲以上健保補助有大更動，目前針對中低收入及身心障礙者5萬多人進行補助，明年將再新增針對65歲以上、所得稅率在12趴以下者，一年補助1000元，預估可以再新增24萬6000多人受惠，同時針對重老敬老金部分，台南市目前是1000元，6都最低，台南市長黃偉哲今天在議會質詢時表示，會在明年的預算當中考慮有無增加的空間。

台南市之前針對65歲以上長者健保費補助部分，有許多民代爭取，近期每次議會質詢都有議員提出，黃偉哲今年8月在接受質詢時，首度鬆口表示 「民之所欲，長在我心」，會在財政狀況可以的情況下，儘量化解。

社會局表示，目前市府正在編列明年的預算，已將老人健保補助部分納入，市長同意納入預算，但還沒有正式簽准，同時也要送議會審查，初步的規畫是所得稅率在12趴以下的民眾，全市新增的受惠者24萬6000人，預估經費2億4000多萬元，如果再加上5萬多名原來就有補助的，而台南市65歲以上人口約31萬人，幾乎全數都已納入。

社會局表示，目前針對老人健保補助，主要是中低收入長者，其中低收入老人健保費全額補助，中低收入老人70歲以上健保費全額補助、65到69歲健保費最高補助每月749元，65歲以上身心障礙者健保費最高補助每月749元。總經費大約4、5億元，台南市自編1億多元經費，其他則是中央補助。

台南市議員張世賢今天在總質詢中再度提到重陽敬老金太少的問題，表示6都當中台南最低，雙北市都是1500，其他3都是2000元，連嘉義縣都有3000元，但台南每年只有1000元，「輸人不輸陣、輸陣歹看面」，要求最豈碼應該比照雙比，提升到1500元，黃偉哲則答覆，會在明年的預算中思考有沒有增加的空間。

社會局局長陳榮枝表示，明年的重陽敬老金與12趴以下發放健保補助1000元，將規畫在重陽節一併發放，每人可領2000元。

台南市重陽敬老金六都中最低，市長黃偉哲今天在議會中表示明年會再考慮調升。記者修瑞瑩／翻攝
台南市重陽敬老金六都中最低，市長黃偉哲今天在議會中表示明年會再考慮調升。記者修瑞瑩／翻攝
台南市重陽敬老金六都中最低，市長黃偉哲今天在議會中表示明年會再考慮調升。記者修瑞瑩／翻攝
台南市重陽敬老金六都中最低，市長黃偉哲今天在議會中表示明年會再考慮調升。記者修瑞瑩／翻攝

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