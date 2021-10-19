藝文券墊付案過關 台北熊好券有望27日二讀

台北市政府推出「台北熊好券」加碼振興，上路期程因預算未先獲議會審議而延後至今，其中藝文券墊付案今天通過教育委員會審議，有望於27日與市集券、饗購券一同通過二讀。

台北熊好券分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，其中住宿券、運動券已經順利二讀；市集券、饗購券13日通過委員會審議，將與今天通過委員會審議的藝文券一同在27日送進大會。

台北市政府祕書長陳志銘表示，希望議會支持，盼能在27日順利二讀，之後才會討論熊好券的抽獎及上路期程。

台北市議會教育委員會今天審議台北熊好券藝文券墊付案，議員王閔生指出，可以申請成為熊好店家的街頭藝人共有2591人，但只有61人有申請；登記立案的演藝團體有1800多個，申請的只有35個，比例相當低，問題就在於必須綁台北通，要求申請店家應達到適用總數的25%，不然就要暫擱墊付案。

文化局長蔡宗雄回應，經常有在街頭演出的街頭藝人大約只有200多人，而演藝團體則很多具有雙重身分，除了透過演藝團體的身分申請成為熊好店家外，也可以透過具通路性質藝文的店家申請後，再藉此通路讓利潤回到自己身上。

議員吳沛憶表示，文化局為藝文券追加新台幣2000萬元預算，但效率不彰，登記成為熊好店家的只有583家，不到所有適用店家的3%，且宣傳不足、跟議會溝通不足，導致上路期程一再延後，反而造成本來已經搭配好檔期的業者成為新一波受害者。

吳沛憶進一步表示，熊好店家中甚至還有夾娃娃機店、婚紗店或舉辦聯誼活動的業者，要求文化局說明這些業者為何適用藝文券。

蔡宗雄說，他不知道熊好店家中有夾娃娃機店，這可能屬於文具零售業；文化局補充，適用店家包含財稅行業別為文具零售業、書籍雜誌零售業、雜誌及期刊出版業、書籍出版業等。

議員汪志冰質疑，申請成為熊好店家的家數低得不成比例，文化局有沒有落實、善盡通知責任？否則迫切需要被振興的團體不可能不來申請。

蔡宗雄表示，文化局有透過公文與電話通知業者；文化局補充，除了寄電子郵件外，還有針對較活躍或近期有舉辦活動的團體打電話通知，共打了400多通電話。

委員會最後同意墊付案，並附帶2項決議，包含請市府向中央建議放寬地方創生券於台北市的適用家數，以及請文化局提高藝文團體參與設定目標，了解業者不參與振興政策的原因。

蔡宗雄說，將請相關協會協助通知會員有此振興政策，並會全面以電話通知所有適用店家，打完後附註不參與的理由，再跟議會回報。