治喪要有尊嚴 中市議員籲：崇德殯儀館應盡速原地改建

「治喪有空間才有尊嚴」，台中市議員陳文政呼籲台中市政府，崇德殯儀館應盡速推動原地改建。陳文政指出2017年醫殯分流上路，加上台中實居人口不斷增加，崇德殯儀館早已超出負荷，尤其小靈堂區擁擠不堪、毫無隱私，館內動線雜亂，讓民眾寧花大錢找民營殯葬會館。

民政局吳世瑋局長回應，民國105年崇德館服務的大體數約5500人，但今年預估可能會超過7500人，台中人口增幅速度超乎預期，殯葬服務的需求也不斷上升，會朝議員建議的方向來努力。

台中市議會今進行專案報告，市議員陳文政要求市府即刻改建崇德殯儀館，解決市民治喪空間不足的問題。陳文政說，醫殯上路前有5年的準備期，但台中崇德殯儀館的準備就是冰櫃不夠加冰櫃、禮廳不夠加禮廳，長年缺乏整體規畫，導致館內動線雜亂，靈柩與家屬動線重疊。

陳指出，小靈堂區重新規劃後更顯擁擠，部分家屬覺得治喪空間毫無隱私，便往外尋找民營的殯葬會館，導致行政單位更難管理，引發住商區民眾的反彈。

陳文政強調，殯葬會館的風氣是從台北開始出現，起因就是雙北都會區治喪空間不足，台中已日益嚴重的趨勢，籲市府要積極面對、解決問題。

陳文政表示，崇德殯儀館是台中服務量最大的殯儀館，也是舊市區中唯一的殯葬用地，應盡速原地改建升級，朝立體化、現代化、專業化的方向改建。陳文政說，盧市長可以將肉品市場原地轉型，相信一定也有能力將崇德殯儀館原地升級，為市民打造更有尊嚴的治喪空間。