快訊

看1圖決定買哪個？AirPods 3加量不加價多了這些功能

謝長廷參加救國團 徐國勇還找到另一半 今卻成清算者？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碧潭堰打造洄游實況觀賞台 新北獲頒國家卓越建設獎

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
碧潭堰改善暨周邊環境營造工程，除希望達到治水功能外，也融合周遭環境，並建置生態魚道，打造景觀生態河域。圖／新北市水利局提供
碧潭堰改善暨周邊環境營造工程，除希望達到治水功能外，也融合周遭環境，並建置生態魚道，打造景觀生態河域。圖／新北市水利局提供

新北知名景點碧潭正進行堰體改善及環境營造工程，新北水利局表示，工程將融合歷史及環境，期盼打造富有人文及生態的休閒景點，而該工程也獲「2021 國家卓越建設獎」最佳規劃設計類優質獎，成為新北水域營造的重要里程碑。

水利局近來進行碧潭堰改善暨周邊環境營造工程，除希望達到治水功能外，也融合周遭環境，並建置生態魚道，打造景觀生態河域。該工程也在2021 國家卓越建設獎中最佳規劃設計類脫穎而出獲得優質獎。

水利局指出，民國104年蘇迪勒颱風造成碧潭堰堰體結構嚴重損壞，影響新店溪河防安全，因此開始著手整建碧潭堰，整體構想以碧潭地區為起源，將碧潭堰定位為「碧潭之源」，以最小生態環境影響方式，以及融入舊時碧潭堰風貌，打造具有歷史人文風貌的河域；並配合堰體生態設計，設置賞魚步道及平台，民眾可遠眺對岸景觀及鳥類生態，低處近距離觀察了解魚類洄游實況。

水利局說明，工程已於去年8月15日開始，並預計明年12月完工，期盼完工後成為新店溪流域一處具環境教育意義之休閒景點，而水利局施工期間也將持續與地方維持良好互動，並以人水和諧的理念為市民創造安居樂業的優良環境。

新北市市長侯友宜13日上午主持市政會議，接受水利局呈獻「碧潭堰改善暨周邊環境營造」榮獲2021 國家卓越建設獎中最佳規劃設計類優質獎。圖／新北市水利局提供
新北市市長侯友宜13日上午主持市政會議，接受水利局呈獻「碧潭堰改善暨周邊環境營造」榮獲2021 國家卓越建設獎中最佳規劃設計類優質獎。圖／新北市水利局提供
碧潭堰改善暨周邊環境營造完工模擬圖。圖／新北市水利局提供
碧潭堰改善暨周邊環境營造完工模擬圖。圖／新北市水利局提供

碧潭 新北

延伸閱讀

新北運動產業博覽會登場 6,000家廠商齊聚搶商機

新北280家企業違反勞動法令 遭重罰922萬元

手炒糖香氣超誘人！新北「茶山人」開幕買2送1，招牌花生雪蓋與黑厚奶茶必喝

中和積穗國小人行道難行 新北市府動工整治

相關新聞

治喪要有尊嚴 中市議員籲：崇德殯儀館應盡速原地改建

「治喪有空間才有尊嚴」，台中市議員陳文政呼籲台中市政府，崇德殯儀館應盡速推動原地改建。陳文政指出2017年醫殯分流上路，...

碧潭堰打造洄游實況觀賞台 新北獲頒國家卓越建設獎

新北知名景點碧潭正進行堰體改善及環境營造工程，新北水利局表示，工程將融合歷史及環境，期盼打造富有人文及生態的休閒景點，而...

中和積穗國小人行道難行 新北市府動工整治

新北市中和積穗國小前人行道樹占滿空間，樹根甚至竄入人行道及排水溝，導致人行空間不足且還有凹凸不平現象，側溝則有排水不良問...

北市7千導護志工 配備嚴重不足

台北市142所公立國小12.6萬學生，每天上下學需7千名導護志工協助通學安全，但議員調閱資料發現，北市導護志工辛苦執勤，...

年捐6千萬 北市家長會被當提款機？

台北市各級學校都會成立家長會協助相關校務，不過議員王欣儀接獲有家長會反映，某些學校會「編列預算」請家長會贊助，甚至議員調...

民代憂輕軌虧損大 市府：可創造效益

新北市積極推動的五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌都尚未通過中央審核，新北市議員李坤城認為，淡海輕軌到現在虧了約10億，新北還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。