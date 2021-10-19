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碧潭堰打造洄游實況觀賞台 新北獲頒國家卓越建設獎
新北知名景點碧潭正進行堰體改善及環境營造工程，新北水利局表示，工程將融合歷史及環境，期盼打造富有人文及生態的休閒景點，而該工程也獲「2021 國家卓越建設獎」最佳規劃設計類優質獎，成為新北水域營造的重要里程碑。
水利局近來進行碧潭堰改善暨周邊環境營造工程，除希望達到治水功能外，也融合周遭環境，並建置生態魚道，打造景觀生態河域。該工程也在2021 國家卓越建設獎中最佳規劃設計類脫穎而出獲得優質獎。
水利局指出，民國104年蘇迪勒颱風造成碧潭堰堰體結構嚴重損壞，影響新店溪河防安全，因此開始著手整建碧潭堰，整體構想以碧潭地區為起源，將碧潭堰定位為「碧潭之源」，以最小生態環境影響方式，以及融入舊時碧潭堰風貌，打造具有歷史人文風貌的河域；並配合堰體生態設計，設置賞魚步道及平台，民眾可遠眺對岸景觀及鳥類生態，低處近距離觀察了解魚類洄游實況。
水利局說明，工程已於去年8月15日開始，並預計明年12月完工，期盼完工後成為新店溪流域一處具環境教育意義之休閒景點，而水利局施工期間也將持續與地方維持良好互動，並以人水和諧的理念為市民創造安居樂業的優良環境。
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