中和積穗國小人行道難行 新北市府動工整治

新北市中和積穗國小前人行道樹占滿空間，樹根甚至竄入人行道及排水溝，導致人行空間不足且還有凹凸不平現象，側溝則有排水不良問題，嚴重影響行人及學童上下學安全。中和區公所近日配合該校圍牆改建工程，移除人行道上廣告欄，並協調遷移電信箱、電桿，還給積穗國小2千多名師生安全的人行空間。

中和區長賴俊達表示，積穗國小校門口有兩側人行道，左右長度不到40公尺，寬度約有3、4公尺，但行道樹幾乎占滿一半的人行道，其他還有變電箱、電桿、付費廣告欄，只能用凌亂不堪來形容。

賴俊達指出，學生及家長都有反應，這樣的糟糕環境，讓他們每天上下學都要小心翼翼經過這條人行道，深怕一個不小心便遭絆倒。

賴俊達說，市府近日決定啟動積穗國想圍牆改建與行道樹移除工程，中和區公所也配合，協調遷移2處電信箱至角落，並移除廣告欄和電桿。

中和區公所工務課長施信華指出，由於周邊還有淹水問題，他們決定趁此次工程同時整治側溝，並在道路緣石邊施作混凝土收邊車道板，避免日後路面刨鋪時，又擋住進水孔，影響排水功能。