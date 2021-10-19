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台東縣府推「漫畫防災」手冊 民眾輕鬆防災

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府提升救災能量，今舉行「漫畫防災」災害防救深耕成果發表會，並發表第一版縣民漫畫版防災手冊。縣長饒慶鈴說，推出簡單易懂的漫畫版防災手冊，讓縣民輕鬆防災。圖／台東縣消防局提供
台東縣政府提升救災能量，今舉行「漫畫防災」災害防救深耕成果發表會，並發表第一版縣民漫畫版防災手冊。縣長饒慶鈴說，推出簡單易懂的漫畫版防災手冊，讓縣民輕鬆防災。圖／台東縣消防局提供

台東縣政府提升救災能量，今舉行「漫畫防災」災害防救深耕成果發表會，並發表第一版縣民漫畫版防災手冊。縣長饒慶鈴說，推出簡單易懂的漫畫版防災手冊，讓縣民輕鬆防災。

饒慶鈴說，縣民防災手冊，內容匯集消防局歷年災害防救的經驗，並將透過鄉鎮市村里長、社區組織等，讓防災教育再向下扎根，以實體活動及電子書方式推廣到每一位縣民。

發表會活動由饒慶鈴主持，除展示「颱風登陸動態計時器」、「土石流潛勢溪流空拍」、「災害防救演習3.0」等近年推動災害防救的亮點成果，並頒發110年績優防災團體與企業。

消防局表示，漫畫版防災手冊，其中的人物構想像是以山羌、山豬及縣鳥烏頭翁等為題材，同時製作防災公仔及著色圖畫本，讓各學校等教育機構應用在防災教育上。

漫畫版防災手冊，以山羌、山豬及縣鳥烏頭翁等為題材，同時製作防災公仔及著色圖畫本，讓各學校等教育機構應用在防災教育上。圖／台東縣消防局提供
漫畫版防災手冊，以山羌、山豬及縣鳥烏頭翁等為題材，同時製作防災公仔及著色圖畫本，讓各學校等教育機構應用在防災教育上。圖／台東縣消防局提供

饒慶鈴 空拍 演習

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