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10年內為基隆創造300億元收入 謝國樑：絕非天馬行空

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前立委謝國樑在臉書貼文表示，基隆受限地形與財源不足，發展遠遠落後雙北，飄根本改善，市長須有新思維。圖／取自謝國樑臉書
前立委謝國樑在臉書貼文表示，基隆受限地形與財源不足，發展遠遠落後雙北，飄根本改善，市長須有新思維。圖／取自謝國樑臉書

表態參選基隆市長的前立委謝國樑今在臉書貼文表示，基隆受限地形與財源不足，發展遠遠落後雙北。要根本改善基隆困境須有新思維，他提出在北五堵打造基隆科學園區，檢討重整市內現有工業區，並在未來捷運沿線開發，可創造數萬個工作機會，讓基隆子弟可以在地就業。

謝國樑說，基隆在現任市長林右昌帶領下正在改變，但仍有許多大有可為的地方。要根本改善基隆的困境，新的市長必須要有新的思維。

他說，計畫在北五堵地區打造基隆科學園區，作為內湖科學園區的替代方案，另外檢討重整市內現有工業區，並在未來捷運沿線進行開發，不只創造就業機會，估算預計8到10年的時間，可以替基隆創造300億元以上的收入。這些收入可以投入青年創業、照顧弱勢、發展社福、交通觀光建設等，全方面打造新基隆。

謝國樑表示，以商業角度來說，做到這些事其實不難，重點在有沒有把這些思維導入公部門。舉例來說，可以透過容積交易機制，打破基隆的蛋黃與蛋白區。台北、新北和桃園都有不少成功的案例，絕對不是天馬行空。

謝國樑說，重返政壇是希望能回饋奉獻基隆，有很多的想法與計畫要推動，不只需要財源，也需要民間與企業一同參與。他想打造基隆成為亞洲最有愛的城市，這個城市裡的年輕人可以在地就業，老人家可以享受政府提供的社福措施，成為世代共榮的宜居城市。

基隆 謝國樑 捷運

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