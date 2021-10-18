「台北加碼GO」業者看得到吃不到 議員批：大飯店領走

北市觀傳局祭出「台北加碼GO」提供住房優惠，但北市議員王浩今在台北市議會教育部門質詢指出，由於補助是遊客自行申請、選擇旅館，造成補助領取金額差異極大，多由大飯店領走，對於台北的觀光衝擊是治標不治本。觀傳局表示，後續將持續協助中小型旅館加入住宿券補助活動。

王浩表示，為降低新冠疫情對旅宿業者造成的衝擊，中央以地價稅及房屋稅額計算，對旅館業必要營運負擔進行補貼，北市府則祭出「台北加碼GO」補助吸引遊客到台北觀光，由於補助是遊客自行申請、選擇旅館，造成補助領取金額差異極大，多由大飯店領走。

經北市統計，北市旅館家數為647家，其中158家為防疫旅館，共吸引357家旅館參加，參與率僅5.5成。對此，觀傳局表示，該活動吸引旅館，涵蓋各類型旅館，後續將持續協助中小型旅館加入住宿券補助活動。

王浩認為，北市旅宿業者眾多，規模不同、需求也不同，市府觀光補助模式須調整。「台北加碼GO」對於台北的觀光衝擊是治標不治本，並未打破外縣市旅客對於「台北只有五星級飯店」的刻板印象，因此，他建議應為台北找到新的觀光亮點，才能實際翻轉台北觀光低潮。

觀傳表示，「台北加碼GO」基於振興觀光、旅宿業及公平原則，鼓勵旅宿業均可參加此專案，並希望透過補助，提供民眾消費誘因，期望各家旅宿業者能藉由補助活動，再依所營旅館本身特色與客群規劃推出住房專案或活動，以達成提升整體業績及住房率。