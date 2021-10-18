北市萬芳及聯醫中興開門診 打莫德納及AZ免煩惱

北市衛生局表示，萬芳醫院及聯醫中興院區開設特別門診，萬芳每週二可打莫德納、每週四可打AZ疫苗；中興院區25日下午開立「AZ第1劑不良反應」門診。

台北市衛生局新聞稿表示，為服務「第1劑接種AZ疫苗發生嚴重不良反應，第2劑需混打莫德納疫苗」、「緊急出國」及「1至3類第2劑」民眾，萬芳醫院開立特別門診，10月21日起，每週二開立莫德納、每週四開立AZ特別門診。

此外，北市聯醫中興院區25日下午開立「AZ第1劑不良反應」門診，有需要的民眾可至醫院掛號網站查詢及預約。

另一方面，衛生局呼籲民眾接種流感疫苗，接種後保護力平均約可達30至80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力可達82%。

衛生局表示，1日起公費流感疫苗分2階段開打，除50至64歲無高風險慢性病成人於11月15日第2階段開打外，其餘公費對象10月1日同步開打，包括醫事人員及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、滿6個月至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者，幼兒園托育人員及托育機構專業人員（含社區公共托育家園）、禽畜業及動物防疫相關人員等。

衛生局提醒，流感通常於11月至隔年春節前達到流行高峰，接種後至少2週才能產生保護力，接種流感疫苗後保護力約1年，須每年接種，也需與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種時間間隔7天以上才能接種。

衛生局指出，接種流感疫苗對於COVID-19也具有減少重症的效果。北市110年共計有316家流感疫苗合約院所提供接種服務，流感重症好發於秋冬，民眾於流行期來臨前獲得完整保護力，守護自己及家人健康。