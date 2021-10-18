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陳柏惟罷免案倒數！遭高中同學爆料家裡開賭場 本人回應了

北市駭人挖眼案 市府將強化社會安全網機制

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市中山區王女提醒住戶戴好口罩，卻遭對方毆打、挖眼。圖／截自臉書爆料公社
北市中山區王女提醒住戶戴好口罩，卻遭對方毆打、挖眼。圖／截自臉書爆料公社

北市中山區15日發生駭人挖眼案，一名王姓女子在住處搭電梯時，看見鄰居口罩沒戴好，好意提醒，卻遭女嫌持刀砍殺頭頸、四肢，甚至徒手挖眼，北市府目前啟動警察局、衛生局、民政局及相關醫療院所協助王女後續關懷及醫療協助。

王女15日在臉書「爆料公社」表示， 在住家搭乘電梯時，發現樓下女住戶口罩沒戴好，好意提醒，沒想到走出電梯時卻遭侮罵、壓在地上毆打，甚至持刀攻擊、徒手挖眼，送醫後縫了好幾針，眼睛也紅腫出血，讓她難過到心有餘悸。

北市衛生局今表示，北市府自2016年起進行社會安全網跨網路合作，並自2018年起配合行政院強化社會網路連結跨體系合作機制，共同推出強化社會安全網，針對社區中具社區安全危險或暴力傾向個案，以跨網路方式介入。

針對這此事件，消防局、警察局在事發當天已派員提供勤務鞋物，基於涉及刑案，故依法移送檢調，此案加害人已協助入院評估治療，後續將持續追蹤加害人狀況，提供適切醫療照護及後續輔導訪視，同時持續提供被害人關懷。

衛生局表示，此次社區突發事件，北市將持續強化社會安全網跨網路合作機制，透過個案研討會、區級及府級會議網絡橫向聯繫會議，共同討論複雜個案介入模式，協助複雜議題個案在社區照護網絡中，得到即時適當的照護資源。

衛生局 北市 電梯

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